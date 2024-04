Nuova Fiat Panda: rivoluzione in arrivo per il famoso modello

Nuova Fiat Panda sta per arrivare. Il suo debutto ufficiale quasi sicuramente avverrà l’11 luglio 2024 ma già diverse settimane prima di quella data dovrebbero trapelare le prime immagini senza veli del nuovo modello. Questa auto rappresenterà una vera e propria rivoluzione rispetto al modello attuale come vi abbiamo abbondantemente detto nei nostri vari articoli degli ultimi mesi.

Nuova Fiat Panda: nuove ipotesi dal web per il modello che cambierà completamente

Nuova Fiat Panda sarà un mix tra modernità e stile anni ’80. La vettura infatti si baserà sulla recente concept Fiat Centoventi ma il suo punto di riferimento sarà anche la prima generazione di Panda quella lanciata sul mercato nei primi anni ’80 come anticipato dal CEO Olivier Francois che ha parlato di un’auto essenziale e pratica. Di recente Fiat ha mostrato anche alcuni teaser di un concept su cui sarà basato questo modello.

Sul web nelle scorse ore si registra un nuovo render pubblicato su Instagram dal creatore digitale Lars O Saeltzer che ha provato ad immaginare come sarà la nuova Fiat Panda basandosi in parte sul recente teaser di Fiat ed in parte anche sulla Centoventi e sulla stessa prima generazione di Panda. Da ciò è venuto fuori il modello che vedete in questa immagine che potrebbe essere vicino allo stile della nuova vettura di Fiat che come sappiamo darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui poi deriverà l’anno prossimo anche la nuova Fiat Multipla.

Nuova Fiat Panda sarà un modello fondamentale per il futuro di Fiat. Questa auto sarà prodotta in Serbia per il mercato europeo ma si tratterà di una vettura globale che sarà venduta e prodotta anche in altri continenti come Africa e Sud America. Nascerà su piattaforma smart car avrà versioni elettriche e ibride tutter però molto economiche. Questa nuova famiglia di auto si contrapporrà a quella di 500 più stilosa e costosa.