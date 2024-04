Alfa Romeo Giulietta 2027: sarà il modello che farà nuovamente innamorare i fan del Biscione?

Nuova Alfa Romeo Giulietta 2027 è una di quelle auto che si spera possano davvero fare di nuovo capolino nella gamma dello storico marchio milanese. Al momento non vi sono notizie certe in proposito dato che oltre ad Alfa Romeo Junior presentato nei giorni scorsi le uniche novità ufficialmente confermate per il futuro del brand del Biscione sono le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che arriveranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Dal 2027 in poi dunque non si sa esattamente come si evolverà la gamma del Biscione molto dipenderà da come andranno le cose con i modelli che verranno lanciati in questi anni ma anche dalla situazione geopolitica globale.

Forse un domani rivedremo una nuova Alfa Romeo Giulietta capace di far battere di nuovo il cuore degli alfisti più esigenti

Di certo comunque una nuova Alfa Romeo Giulietta 2027 è una di quelle auto che hanno la possibilità di tornare effettivamente nella gamma della casa automobilistica milanese come anticipato dallo stesso numero uno del brand premium di Stellantis, il CEO Jean Philippe Imparato, il quale non ha nascosto nelle scorse settimane il suo voler offrire ai clienti del Biscione in Europa una alternativa valida ad Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato.

Nel frattempo ci accontentiamo di un render del creatore digitale, designer e architetto Tommaso D’Amico il quale in un video che vi mostriamo qui sotto ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design esterno ed interno di una ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta. Le immagini mostrano un’auto molto grintosa e con un design sicuramente rispettoso di quella che è la storia e la tradizione di Alfa Romeo. Si tratta di certo di un’auto che piacerebbe a molti alfisti e che potrebbe far rinnamorare tanti tra i fan del Biscione attualmente un po’ delusi per il fatto che la gamma della casa milanese al momento è composta quasi solo da SUV.