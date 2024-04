Alfa Romeo Junior: ecco quanto costerà con gli incentivi

Nei giorni scorsi si sono aperti gli ordini per il nuovo SUV compatto Alfa Romeo Junior che come sappiamo ha cambiato nome dopo la presentazione da Milano a Junior. Abbiamo saputo che la versione ibrida con motore da 136 cavalli parte da 31.900 euro e quella elettrica con motore da 156 cavalli da 41.500 euro. Entrambe queste versioni del nuovo modello entry level della casa automobilistica del Biscione saranno compatibili con il nuovo Ecobonus 2024.

Ecco quanto costerà Alfa Romeo Junior con gli incentivi 2024

I nuovi incentivi promessi da tempo dal governo italiano dovrebbero arrivare a partire dal prossimo mese di maggio. Alfa Romeo Junior Mild Hybrid rientra nella fascia 61-135 g/km di CO2. Questo significa che rottamando una vettura Euro 0, 1 e 2 si potrà acquistare il SUV compatto del Biscione pagando in totale 28.900 euro. Ciò significa tre mila euro di sconto. Invece rottamando una vettura Euro 3 il prezzo da pagare per il nuovo modello di Alfa Romeo sarà di 29.900 euro. Queste diventano 30.400 euro in caso di rottamazione di una vettura euro 4.

Per quanto riguarda invece la versione completamente elettrica di Alfa Romeo Milano, questa con l’ecobonus 2024 potrà essere acquistata con tre mila euro di incentivi senza rottamazione con cinque mila euro di sconto in caso di rottamazione. Chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro e possiede un’auto datata fino alla classe Euro 2 da rottamare potrebbe beneficiare di un incentivo di oltre 13.000 euro. Anche in assenza di un’auto da rottamare, il contributo sarà di 6.000 euro, ma potrebbe salire a 7.500 euro se l’ISEE è inferiore ai 30 mila euro.

In parole povere con vettura Euro 0, 1 e 2 da rottamare si pagheranno 30.500 euro che diventano 27.500 euro nel caso di ISEE sotto i 30 mila euro. Con auto Euro 3 da rottamare si pagheranno 31.500 euro che diventano 29.900 euro in caso di ISEE sotto i 30 mila. Senza alcuna rottamazione Alfa Romeo Junior elettrica potrà essere acquistata a 35.500 euro che diventano 34 mila con ISEE inferiore a 30 mila euro. In parole povere grazie agli incentivi si potrà acquistare il nuovo modello del Biscione partendo da 28 mila euro.