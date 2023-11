Jeep Grand Wagoneer 2024: debutta la nuova versione del grande SUV

Oltre al nuovo Wagoneer, il 2024 segna l’arrivo dell’innovativa versione aggiornata del Jeep Grand Wagoneer, un capolavoro del marchio americano che ridefinisce i parametri di lusso e capacità nel segmento dei SUV di grandi dimensioni.

Il nuovo model year annunciato negli Stati Uniti nelle scorse ore rappresenta l’eccellenza in termini di comfort, artigianalità e prestazioni leggendarie in fuoristrada, proponendosi come un’icona nel mercato automobilistico.

Jeep Grand Wagoneer 2024: il grande SUV riceve importanti aggiornamenti

Il Grand Wagoneer 2024 è dotato del motore biturbo Hurricane I-6 da 517 CV di potenza e 678 Nm di coppia massima, stabilendo nuovi standard di potenza ed efficienza nella sua categoria. Rispetto ai tradizionali V8, questo propulsore garantisce un’efficienza migliorata fino al 15%, offrendo una combinazione esemplare di forza e sostenibilità.

Questo modello si distingue anche per il suo pacchetto Obsidian, disponibile nella versione di base e nella Series III, che include inserti esterni in Piano Black e cerchi da 22” con inserti neri.

In termini di design, il nuovo modello offre un esterno elegante e raffinato, che riflette autenticità e maestria artigianale americana. L’interno, dal canto suo, è un trionfo di spazio e lusso, con un volume per passeggeri e spazio per le gambe nelle seconde e terze file senza rivali nel suo segmento, oltre a un’ampia capacità di carico.

La tecnologia di bordo è all’avanguardia, con il sistema di infotainment Uconnect 5, il display head-up, le telecamere Surround Biew con Night Vision, fino a 75 pollici di superficie totale dello schermo e l’impianto audio McIntosh Reference. Questi elementi, uniti alla capacità di traino leader della categoria, rendono il nuovo Jeep Grand Wagoneer un veicolo senza pari.

La line-up comprende tre allestimenti: base, Obsidian e Series III. Ognuno offre un’esperienza unica, con varie colorazioni esterne disponibili come Baltic Gray, Bright White, Diamond Black Crystal e altri, nonché scelte per l’interno tra cui Blue Agave, Global Black e Sea Salt/black.

Il veicolo promette un’esperienza di guida di alto livello a bordo grazie alle sospensioni pneumatiche Quadra-Lift, che garantiscono un’eccezionale altezza da terra e una guida fluida, unita al sistema Quadra-Drive II 4×4 per prestazioni ineguagliabili in ogni terreno. Il Jeep Grand Wagoneer 2024 è costruito su un telaio in acciaio ad alta resistenza, con architettura body-on-frame che massimizza la rigidità torsionale e il comfort di marcia.

In termini di sicurezza e tecnologie di assistenza alla guida, il model year 2024 include oltre 140 funzioni standard e opzionali, con dispositivi come il cruise control adattivo, il sistema di assistenza alla guida attiva, il riconoscimento dei segnali stradali e tanto altro ancora.

Prodotto nello stabilimento di Warren (Michigan), il nuovo SUV americano del brand di Stellantis arriverà nelle concessionarie Jeep nel corso dell’ultimo trimestre del 2023.