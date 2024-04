Alfa Romeo Junior: ecco con chi dovrà fare i conti per primeggiare nella sua categoria

Alfa Romeo Junior è la grande novità di Alfa Romeo per questo 2024. Il SUV compatto nuova entry level del marchio ha fatto parlare molto di se per il clamoroso cambio di nome di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Gli ordini per il nuovo modello del Biscione si sono finalmente aperti e c’è grande curiosità di sapere come questo veicolo sarà accolto sul mercato dai clienti.

Ecco quali saranno le principali rivali sul mercato di Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior è un modello molto importante per il futuro di Alfa Romeo. Basti pensare che secondo le previsioni del dirigenti della casa milanese questa auto da sola dovrebbe rappresentare circa il 50 per cento delle vendite totali del brand premium di Stellantis. Dunque dal suo successo commerciale dipenderà molto il futuro del marchio.

Dato che Alfa Romeo ha aperto gli ordini per il suo nuovo modello nella versione di lancio Speciale, oggi vi vogliamo parlare di quelli che saranno i principali rivali sul mercato di Alfa Romeo Junior. Uno dei principali rivali del nuovo SUV compatto sarà sicuramente Volvo EX30. I due modelli hanno dimensioni molto vicine tra di loro ed entrambe rientrano nel segmento premium dei SUV compatti. Questa auto è offerta solo con motori elettrici e i suoi prezzi partono da 41.900 euro. Il SUV di Volvo viene venduto con due diverse opzioni di batteria con rispettivamente 344 e 475 km di autonomia.

Altro rivale diretto sarà la nuova Mini Aceman che sarà in vendita da dicembre e a quanto pare sarà solo elettrica. Questa vettura è lunga poco meno di 4,1 metri e avrà un’autonomia di 400 km. Il suo prezzo non è stato ancora comunicato. Anche Audi Q2 rientra tra i concorrenti diretti di Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto di Audi è stato rinnovato da poco ma a differenza del SUV del Biscione e delle altre concorrenti non avrà una versione completamente elettrica. Secondo alcuni inoltre anche il SUV Smart #1 può essere considerato rivale diretto del nuovo SUV del Biscione. Infine qualcuno inserisce nella lista dei concorrenti anche Ford Puma che presto riceverà anche una versione elettrica e la stessa Jeep Avenger.