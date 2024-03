Jeep Avenger conquista l’ennesimo premio della sua pur breve carriera

La nuova Jeep Avenger ha appena vinto in Portogallo il trofeo “SUV compatto dell’anno”, una decisione presa dalla giuria del premio “Seguro Directo / Car of the Year – Troféu Volante de Cristal 2024”, composta da 19 giornalisti del settore automobilistico, in rappresentanza dei rispettivi organi mediatici.

Jeep Avenger Summit eletto “SUV compatto dell’anno” in Portogallo

Il già apprezzatissimo SUV del marchio Jeep, del Gruppo Stellantis, ha prevalso su altri quattro modelli concorrenti, in quella che è stata la 41esima edizione dell’iniziativa organizzata dal quotidiano Expresso e SIC/SIC Notícias, in un evento tenutosi ieri sera, dove erano presenti alcuni responsabili del marchio nordamericano del gruppo Stellantis

“È con grande orgoglio che riceviamo questo riconoscimento da parte della Jeep Avenger come ‘SUV compatto dell’anno’, a testimonianza di un importante riconoscimento delle caratteristiche e del posizionamento del modello in uno dei segmenti più competitivi del mercato nazionale e del marchio Jeep. stesso, costruendo al contempo un altro importante pilastro nella sua brillante carriera nel nostro mercato”, afferma Luis Domingues, Direttore Marketing di Jeep Portugal.

“Ultimo nato della famiglia di modelli del marchio Jeep, l’Avenger continua a essere la punta di diamante della nostra offensiva, conquistando il pubblico con il suo design audace, la versatilità di utilizzo e l’offerta completa, sia in termini di equipaggiamenti che di motorizzazioni. Considerando i primi due mesi del 2024, il modello ha rappresentato l’80% del volume di vendite del marchio Jeep in Portogallo, il che attesta le sue capacità e l’interesse per i clienti nazionali”, ha aggiunto.

Ricordiamo che Jeep Avenger ha già vinto premi importanti come “Car of the Year 2023″ o anche il premio di design “autonis”, tra gli altri riconoscimenti. Modello che sottolinea la strategia multienergia del marchio Jeep, l’Avenger è la garanzia che tutti gli automobilisti troveranno nella gamma l’opzione più adatta a loro, in risposta alle loro richieste ed esigenze.

Per chi ha già abbracciato l’elettrificazione totale, Jeep Avenger 100% elettrico è dotato di un efficiente motore elettrico da 115 kW, associato a una batteria da 54 kWh, che consente di percorrere una distanza di 400 chilometri, senza la necessità di visitare una stazione di ricarica. In ambiente cittadino l’autonomia può raggiungere anche i 600 chilometri (valori del ciclo combinato WLTP).

Nella sua versione e-Hybrid, dispone di un nuovo motore 1.2T MHEV, associato a un cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce, che integra un motore elettrico. La sua batteria è in grado di ricevere energia durante le diverse fasi della guida, una tecnologia che permette di fornire coppia aggiuntiva a basse velocità e garantisce una riduzione dei consumi del 15%. In condizioni di guida urbana, il nuovo Avenger e-Hybrid può guidare più del 50 per cento del tempo in modalità 100 per cento elettrica.

per quanto riguarda invece i motori termici, la Jeep Avenger è disponibile anche in una versione con motore Turbo benzina da 1,2 litri. Entro la fine dell’anno, Jeep aprirà gli ordini per il nuovo Avenger 4xe, una versione dotata dell’innovativa tecnologia ibrida leggera a 48 V, che introduce nella gamma la trazione integrale e prestazioni fuoristrada senza pari nel suo segmento.