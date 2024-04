Alfa Romeo Junior: online il configuratore, aperti gli ordini

Alfa Romeo Junior è la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Il SUV compatto che inizialmente era conosciuto con il nome di Alfa Romeo Milano è stato presentato lo scorso 10 aprile. Nelle scorse ore lo storico marchio milanese ha aperto gli ordini e ha messo online il configuratore e i prezzi del nuovo modello.

Da adesso si può ordinare Alfa Romeo Junior, online il configuratore

Al momento Alfa Romeo Junior è disponibile solo nell’allesimento di lancio Speciale sia nella versione ibrida che in quella elettrica al 100 per cento. I prezzi partono da 31.900 euro per la prima mentre la seconda costa 41.900 euro. La versione dotata di motore 1.2 mild hybrid di serie include cerchi in lega da 18″, luci posteriori a LED, scudetto con Biscione, portellone posteriore ad azionamento elettrico, climatizzatore automatico, strumentazione digitale da 10,25″, monitor centrale da 10,25″, 2 porte USB e funzionalità di comandi vocali.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo Junior nella versione completamente elettrica dotata di motore da 156 cavalli e autonomia di oltre 400 km ha tutte le dotazioni della versione ibrida ed in più dispone di caricatore di bordo da 11 kW, cavo trifase Modo 3 ed easy Wallbox.

Ovviamente la curiosità di sapere come sarà accolto Alfa Romeo Junior dai clienti del Biscione in Italia è alta specie dopo tutte le polemiche di cui questo modello è stato protagonista per il nome Milano e il fatto di essere prodotta in Polonia e poi anche per il cambio di nome improvviso che ha scioccato e ha fatto parlare davvero tutto il mondo. La nuova entry level della casa automobilistica del Biscione sarà venduta in tutto il mondo e da sola dovrebbe garantire il 50 per cento di tutte le vendite del brand premium del gruppo Stellantis.