Fiat 500: creata un’imbarcazione ispirata alla city car

È stata realizzata una barca ispirata alla Fiat 500 chiamata “Car 500 Off-Shore“. L’edizione limitata, unica nel suo genere, presenta tutte le caratteristiche distintive dell’iconica city car della casa torinese, tuttavia sono replicate con materiali adatti alla navigazione e alla nuova funzionalità. Ideata dall’imprenditore italiano Antonio Pietro Maria Galasso, 24 anni, in collaborazione con Fiat, la barca lunga 4,7 metri combina il design dell’auto, la tecnologia avanzata e la funzionalità per creare un’esperienza di navigazione unica e sicura in una forma che incarna perfettamente lo spirito di La Dolce Vita.

Sono state costruite 500 unità della “Car 500 Off-Shore” e un numero limitato è disponibile anche per l’acquisto

Dai sedili in vera pelle agli accenti in acciaio inossidabile, gli interni mettono in mostra l’iconico design automobilistico della Fiat 500, mentre i componenti e i materiali di tipo marino all’esterno garantiscono durata e resistenza agli elementi. Il tetto è stato rimosso e la panca posteriore è stata sostituita con due lettini reclinabili, ideali per prendere il sole. La “500 dei mari” è dotata anche di fari arrotondati, specchietti retrovisori e passaruota, mantenendo l’iconica silhouette della FIAT 500. Opzionalmente, la barca può essere dotata di altoparlanti marini e lettore multimediale, doccetta o cruscotto aggiornato.

Con l’opzione fino a 115 cavalli, l’imbarcazione offre prestazioni impressionanti, raggiungendo velocità massime di 39 km/h. La Barca ispirata alla Fiat 500 può trasportare fino a cinque passeggeri ed è dotata di una piccola piattaforma da bagno e di una scaletta che la rendono ideale per le gite di un giorno.

La “Car 500 Off-Shore” è disponibile in due varianti: l’edizione Puglia, con vernice esterna turchese, e l’edizione Miami, con vernice esterna arancione pesca. Sono state costruite solo 500 unità con un numero limitato di quelle disponibili per l’acquisto.

Per coloro che non possono permettersi una spesa a sei cifre, è possibile noleggiare anche la “Car 500 Off-Shore” sulle rive della Costiera Amalfitana e Miami. “All’inizio pensavano che fossi pazzo. Ma ora, con 60 unità vendute e 50 famiglie occupate, la nostra Fiat 500 Car Off-Shore Dayboat parla da sola”, afferma l’amministratore delegato di Car Off-Shore, Dott Antonio Galasso.

“Possedevo una FIAT 500 cabrio, traendo costantemente ispirazione da essa. Adesso, mentre penso di acquistarne una nuova, l’iconica 500 è sempre con me, parte integrante della mia vita quotidiana di cui non posso fare a meno. FIAT non è solo un marchio è un’eredità, che ispira l’innovazione in ogni fase del processo.” La vettura è anche disponibile per il noleggio lungo la Costiera Amalfitana.

“Non c’è davvero niente di più Dolce Vita nella vita di questo. La Fiat 500 è un design riconosciuto in tutto il mondo, ma devo ammettere che non avrei mai pensato di vedere quella silhouette iconica fluttuare sulla Costiera Amalfitana. È ufficiale, è stupendo sia a terra che in mare”, afferma Damien Dally, amministratore delegato di FIAT UK. Nell’ambito del programma di licenza FIAT sviluppato in collaborazione con IMG, la Fiat Car 500 Off-Shore si unisce a una vasta gamma di prodotti di consumo ispirati al marchio FIAT, tra cui abbigliamento, costumi da bagno, giocattoli ed elettrodomestici da cucina.