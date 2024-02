Fiat 500 Elettrica: al via le prenotazioni in un importante mercato

La Fiat 500 Elettrica segna un nuovo capitolo entusiasmante nel settore delle city car elettriche, portando un’innovazione significativa nel mercato canadese. Il brand di Stellantis ha annunciato l’apertura delle prenotazioni online per la nuova 500 Elettrica in versione (RED), che si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità e il design.

Con un prezzo di partenza di 42.190 dollari (39.315,60 euro), si posiziona come il veicolo elettrico model year 2024 con il prezzo di listino più basso in Canada. La 500 Elettrica è dotata di una batteria da 42 kWh, che promette un’autonomia massima di 240 km con una sola carica. Inoltre, il tempo di ricarica è di 4 ore e 15 minuti sfruttando la ricarica da 15 CV (11 kW), rendendola un’opzione pratica per l’uso quotidiano in città.

Fiat 500 Elettrica: è iniziata la fase delle prenotazioni in Canada

Le prestazioni del motore elettrico e le sue specifiche tecniche sono in linea con le aspettative del segmento EV, offrendo un’esperienza di guida urbana ottimale. Il focus sul design sostenibile e l’equipaggiamento tecnologico avanzato riflettono l’impegno di Fiat nel combinare stile, innovazione e responsabilità ambientale.

Inizialmente, la Fiat 500 Elettrica sarà disponibile presso le concessionarie in British Columbia e Quebec, con piani di espansione in altri mercati canadesi. È interessante notare che la city car a zero emissioni si posiziona per sfruttare gli incentivi governativi per gli EV, con fino a 5000 dollari (4659,35 euro) in incentivi federali e fino a 7000 dollari (6523,09 euro) in incentivi provinciali.

La casa automobilistica torinese, attraverso il suo impegno verso la mobilità elettrica, mostra la sua visione per un futuro più sostenibile. Il modello, assemblato presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, sarà disponibile nelle concessionarie in Quebec e British Columbia entro questa primavera.

Ad ogni modo, la Fiat 500e rappresenta un passo significativo per il brand torinese nel mercato full electric, combinando prestazioni, stile e sostenibilità in un pacchetto attraente e accessibile. Con la sua introduzione in Canada, la 500e promette di diventare una scelta popolare per gli amanti delle city car elettriche.