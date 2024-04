Fiat: doppia vittoria in Germania per le sue auto nel concorso di Auto Bild

Ancora due trofei per Fiat nel concorso “I migliori marchi in tutte le classi”. Nell’ultimo sondaggio tra i lettori condotto da Auto Bild, la principale casa automobilistica italiana è risultata vincitrice assoluta nella categoria “Small Cars” e vincitrice nella categoria “Design Small Cars”. In passato, il marchio italiano è stato regolarmente uno dei vincitori del rinomato concorso, l’ultima volta nel 2023.

In Germania i lettori di Auto Bild premiano due volte Fiat

La FIAT è rappresentata nel segmento con la Fiat 500 elettrica ad alimentazione elettrica, nonché con la Fiat 500 e la Fiat Panda, che si basano sulla tecnologia ibrida. Una nuova offerta per i giovani dai 15 anni in su è la minicar elettrica Fiat Topolino.

“La doppia vittoria nel concorso “I migliori marchi in tutte le classi” è un grande elogio per la nostra strategia di modelli nel segmento delle auto piccole, in cui offriamo solo veicoli con trazione elettrificata. In questo modo rendiamo accessibile la mobilità sostenibile ad un ampio gruppo di clienti. Desidero ringraziare i lettori di Auto Bild per la grande fiducia riposta nel nostro marchio”, commenta Andreas Mayer, amministratore delegato della principale casa automobilistica italiana in Germania.

Nell’attuale concorso “I migliori marchi in tutte le classi”, Auto Bild ha chiesto ai lettori la loro opinione su innovazione, qualità, design e prezzo. Oltre ai rispettivi vincitori delle singole classi, Auto Bild ha nominato anche un vincitore assoluto in ciascun segmento: nella categoria delle auto piccole il titolo è andato ancora una volta alla Fiat.