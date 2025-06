La Peugeot 508 dice addio alla gamma del Costruttore del Leone

Si sapeva già da tempo, ma ormai non è più possibile configurare una nuova Peugeot 508 sia nella variante berlina che in quella station wagon; la seconda generazione del modello è stata infatti ritirata dal mercato lo scorso 12 maggio 2025 in Francia, così come era avvenuto già nel Regno Unito. Anche in Italia il sito web del Costruttore del Leone non permette più di configurare una Peugeot 508, puntando sull’allestimento più apprezzabile; piuttosto è possibile acquistarne una puntando sulle disponibilità ancora in essere, in pronta consegna, presso i concessionari italiani della rete Peugeot.

Dopo sette anni di carriera, non ci sarà quindi un’erede per la Peugeot 508 in virtù del fatto che il modello non è riuscito a fare breccia nell’utenza del marchio. Ciò in accordo col fatto che l’apprezzamento rivolto ai sempre più diffusi SUV ha finito per penalizzare la 508, così come altri modelli di altri marchi di pari categoria e Segmento. Di conseguenza lo stop agli ordini della Peugeot 508 è avvenuto senza clamori particolari, così come senza serie speciali; nemmeno in Francia, patria natia del costruttore. Ne deriva quindi che nel mercato europeo oggi Peugeot non dispone più a listino di berline in configurazione tradizionale. Condizione che non dovrebbe introdurre grossi malumori nell’utenza del marchio, visto che i modelli più apprezzati rimangono comunque i SUV di ogni Segmento.

La scommessa della nuova generazione di Peugeot 508 lanciata nel 2018

Di certo la scommessa più consistente è stata quella di lanciare una seconda generazione della Peugeot 508 nel 2018, visto che già i numeri di vendita stentavano a maturare e il comparto dei SUV diventava sempre più imperante togliendo numeri al mercato delle berline tradizionali. D’altronde la Peugeot 508 vanta un posizionamento di gamma vicino a quello delle competitor premium, cosa che avrebbe dovuto garantire al modello una permanenza più tranquilla sul mercato.

Allo stesso tempo va detto che la 508 è rimasta una fra le ultime del suo Segmento a rimanere sul mercato, dopo l’addio di competitor come Volkswagen Passat, Ford Mondeo o Renault Talisman; i suoi volumi di vendita sono infatti rimasti sempre al di sotto delle aspettative. Nulla ha potuto nemmeno il restyling proposto a partire dal 2023 e l’addio ai diesel dello scorso anno. Basti pensare che in Francia, dove notoriamente i costruttori casalinghi registrano dati particolarmente interessanti, in questi ultimi tre anni la Peugeot 508 ha venduto complessivamente poco più di 9.400 unità ovvero un dato inferiore di 10 volte rispetto a quello prodotto dalla 3008 e di cinque volte rispetto a quello della 5008. Il calo registrato fra il 2023 e il 2024 risulta pari a circa il 20%, con 336 unità immatricolate durante i primi cinque mesi di quest’anno sempre in Francia. L’investimento necessario alla introduzione sotto il suo cofano motore del propulsore ibrido plug-in di nuova generazione disponibile in casa Stellantis, come già fatto per le 3008 e 5008 del Costruttore del Leone non sarebbe stato giustificato, condizione che ha posto un’ulteriore pietra sopra alle chance di proseguire sul mercato per la 508. In totale sono state prodotte 159.312 unità di Peugeot 508 in questi anni.