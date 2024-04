Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024: programma, giuria e curiosità

Si avvicina in modo rapido all’orizzonte l’edizione 2024 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este che, ogni anno, raccoglie l’eccellenza automobilistica nel celebre complesso ricettivo sul Lago di Como. Questo è forse il più prestigioso appuntamento del genere su scala mondiale. Sicuramente il più nobile fra quelli di lungo corso, avendo messo la sua prima bandierina nel 1929. BMW Group Classic ospiterà il leggendario appuntamento, in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este.

Nella suggestiva cornice ambientale, dove il glamour è di casa, sono chiamati a raccolta i più grandi collezionisti, coi loro gioielli a quattro ruote (ma anche a due ruote). Ogni volta è una felice emozione, perché tutto viene organizzato al meglio, con una cura maniacale dei dettagli. Questo approccio ha permesso all’evento di crescere nel tempo, guadagnando l’incredibile fama e credibilità di cui gode.

L’aria che si respira al Concorso d’Eleganza Villa d’Este è di autentica passione e di grande aristocrazia, senza note stonate. A Carnobbio, con questa manifestazione, va in scena un vero festival dello stile e della bellezza, in una tela dove il fascino del paesaggio si miscela allo splendore delle architetture e alla magia delle auto storiche in gara: tutto l’occorrente per proiettare in un mondo da sogno, così seducente da sembrare irreale.

A contendersi il prestigioso Best of Show e i vari altri riconoscimenti ci saranno anche quest’anno una cinquantina di auto, scrupolosamente selezionate dalla giuria, fra le tante richieste di adesione pervenute all’organizzazione. Superfluo dire che tutti i collezionisti sognano di partecipare al Concorso d’Eleganza Villa d’Este e, possibilmente, di vincerlo, per aggiungere valore alla propria auto e alla raccolta personale.

Foto BMW Group

I riconoscimenti sono molto ambiti, per la fama dell’evento e per l’eccellenza del processo di selezione, che fa una prima scrematura in ingresso e una seconda per definire le vetture meritevoli di un premio. Il Best of Show viene considerato come una sorta di Premio Oscar dell’universo a quattro ruote. Chi non vorrebbe vincerlo? Nessuno, ovviamente. Anche la Coppa d’Oro Villa d’Este, assegnata dal pubblico, e gli altri riconoscimenti di classe, rimessi al giudizio della qualificata commissione, hanno un fascino straordinario.

Spazio anche per le concept car, ma sono le auto storiche il fulcro di tutto o, se vogliamo, l’anima pulsante della manifestazione. Fra poche settimane, sulle rive del Lago di Como, si daranno appuntamento alcune delle vetture più seducenti al mondo, per uno spettacolo unico e straordinario. Facile immaginare la difficoltà dei giurati, chiamati a scegliere fra tanti capolavori a quattro ruote, ognuno dei quali meriterebbe un premio.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024 andrà in scena a Cernobbio il 25 e 26 maggio. Il gruppo dei 13 giurati sarà composto da storici, designer, giornalisti, consulenti esperti e ingegneri, tutti altamente qualificati e di provata reputazione. La presidenza fa capo, da 20 anni a questa parte, a Lorenzo Ramaciotti, designer di fama mondiale che per Pininfarina ha disegnato tante Ferrari spettacolari. Due giudici osservatori completano la squadra.

L’assegnazione del premio Best in Show è sempre oggetto di riflessioni approfondite. Difficile trovare l’unanimità al primo colpo. Lo stesso dicasi per i meno prestigiosi, ma comunque importantissimi, premi di classe. Una cosa ovvia, per l’eccellenza incredibile del parterre.

Composizione della giuria

Foto BMW Group

Presidente:

Lorenzo Ramaciotti (Italia)



Osservatori:

Adriana Monk (Francia)

Sebastian Büchel (Germania)



Giudici:

Massimo Delbò (Italia)

Max Girardo (Svizzera)

Ken Gross (Stati Uniti)

Laura Kukuk von Glahn (Germania)

Quirina Louwman (Paesi Bassi)

Nigel Matthews (Canada)

François Melcion (Francia)

Madan Mohan (India)

Adolfo Orsi (Italia)

Stefano Pasini (Italia)

Paul Russel (Stati Uniti)

Jay Ward (Stati Uniti)

Le diverse classi del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024

Foto BMW Group

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este di quest’anno comprende le seguenti classi di veicoli, in cui circa 50 veicoli tra i più spettacolari delle loro epoche saranno presentati alla giuria di alto livello:

CLASS A – THE DAWN OF THE PERFORMANCE AGE

CLASS B – SHAPED BY THE WIND: THE EVOLUTION OF AERODYNAMICS

CLASS C – “THE BEST CAR IN THE WORLD” FOR 120 YEARS: ROLLS-ROYCE CELEBRATES AN HISTORIC BIRTHDAY

CLASS D – “FASTER!” THE ARMS RACE ON THE ROAD

CLASS E – THE BEST OF ITALIAN GRACE AND PACE: MASERATI AT 110

CLASS F – GENTLEMAN DRIVERS: STYLE FOR THE FORTUNATE FEW

CLASS G – TIME CAPSULES: CARS THAT THE OUTSIDE WORLD FORGOT

CLASS H – THE NEED FOR SPEED: SUPERCAR STARS OF THE VIDEO GENERATION

Verranno inoltre assegnati premi in una categoria speciale per le spettacolari concept car di vari produttori.

Programma Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024

Foto BMW Group

Si consiglia di consultare il sito ufficiale per avere conferma, prima di organizzare l’eventuale trasferta. Solo le informazioni lì presenti fanno testo. Qui ci limitiamo a delle indicazioni acquisite al momento della scrittura del post.

*Solo per gli ospiti dell’hotel Villa d’Este

VENERDI 24 MAGGIO 2024



10:00 – 16:30

Check-in a Villa d’Este e Check-in tecnico per auto storiche*

15:30 – 16:15

Aperitivo di A. Lange & Söhne, Lobby, Villa d’Este*

16:30

Brieefing partecipanti, Sala Regina, Villa d’Este*

18:45

Cocktail di gruppo BMW incl. Presentazione della 20a BMW Art Car, nel Giardino dei Mosaici, Villa d’Este*

A seguire

Cena inaugurale, Villa d’Este*

21:30

Dessert volante incl. Anteprima Mondiale BMW, Platano, Villa d’Este*

22:00 – 01:00

Festa BMW, Area Piscina, Villa d’Este*

SABATO 25 MAGGIO 2024

Dalle 09:30

Esposizione delle vetture, parco di Villa d’Este

Ispezione delle vetture da parte della Giuria

Referendum pubblico per la “Coppa d’Oro Villa d’Este” per Auto Storiche e il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Cars & Prototipi (votazione nell’app dell’evento)

Durante la giornata

Mostra Rolls-Royce e BMW Art Car, nel Giardino dei Mosaici, Villa d’Este

11:30 – 14:00

Pranzo a Buffet, Villa d’Este

Dalle 14:00

Sfilata sulla terrazza di Villa d’Este davanti alla Giuria e al pubblico

Cerimonie di premiazione: “Coppa d’Oro Villa d’Este” e premi speciali per Auto Storiche

Dalle 19:00

Servizio Navetta (barca e auto) da Villa d’Este a Villa Erba*

19:30 – 20:00

Benvenuto e Ricevimento con Champagne, Villa Visconti, parco di Villa Erba*

Dalle 20:00

Cena italiana, Villa Visconti, parco di Villa Erba*

A seguire

Festival delle Luci Party Night, Villa Visconti, parco di Villa Erba*

Dalle 22:30

Navette di ritorno a Villa d’Este (solo auto)*

10:00 – 15:00

AMICI & AUTOMOBILI – RUOTE & WEISSWÜRSCHT,

Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day Club e Community Meeting, parco di Villa Erba

DOMENICA 26 MAGGIO 2024

07:30 – 08:45

Trasferimento di tutte le auto storiche e concept car a Villa Erba

07:30 – 18:00

Servizio navetta in auto tra Villa d’Este e Villa Erba*

09:00 – 18:00

Servizio navetta in barca tra Villa d’Este e Villa Erba*

09:30 – 18:00

Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day – Il Festival, parco di Villa Erba

Programma di intrattenimento incl. Musica, Arte e Cultura

Durante la giornata

Motorsport Icons Exhibition, Rotonda al Centro Congressi, Villa Erba

Dalle 09:30

Mostra delle vetture, parco di Villa Erba

Ispezione delle vetture da parte della Giuria

Referendum pubblico per il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Cars & Prototipi (votazione tramite app dell’evento), Referendum dei Giovani per il Trofeo BMW Group Ragazzi (votazione nell’Area Kids)

11:30 – 14:00

Pranzo a buffet, Villa Visconti, parco di Villa Erba

14:00 – 17:30

Sfilata di Auto Storiche davanti alla Giuria e al pubblico

Cerimonie di premiazione: Vincitori di classe e “Prix d’Honneur” per auto storiche, “Concorso d’Eleganza Design Award” per concept car e prototipi, Trofeo BMW Group Ragazzi e Trofeo dei Presidenti

Dalle 19:15

Cocktail di benvenuto e arrivo dei vincitori delle 8 classi, Villa d’Este*

20:00 – 22:15

Cena di gala d’addio (Black Tie), Villa d’Este*

Dalle 22:30

Cerimonia di premiazione del “Trofeo Gruppo BMW – Best of Show” (1° e 2° Premio)*

A seguire

Gran Premio Festa Finale e Arrivederci, Villa d’Este*

Fonte | Concorso d’Eleganza Villa d’Este