Concorso d’Eleganza Villa d’Este: dal 24 al 26 maggio si terrà l’edizione 2024

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024 si appresta a celebrare un’altra edizione memorabile tra il 24 e il 26 maggio. Questo prestigioso evento, ospitato da BMW Group Classic in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di auto classiche e di design automobilistico.

Tra le novità dell’edizione 2024, si segnala la partecipazione di veicoli eccezionali, raggruppati in categorie di competizione esclusive, delineate dal Selecting Committee del Concorso. Queste categorie includono:

“The Best Car In The World” For 120 Years: Rolls-Royce Celebrates An Historic Birthday

“The Need for Speed: Supercar Stars of the Video Generation”

“The Best of Italian Grace and Pace: Maserati at 110”

“Time Capsules: Cars That The Outside World Forgot”

Concorso d’Eleganza Villa d’Este: tutto pronto l’edizione 20245 che si terrà a maggio

Queste classi mettono in evidenza non solo la storia dell’automobilismo, ma anche le tendenze attuali e future, come dimostra l’inclusione di concept car, veri e propri indicatori delle visioni di ingegneri e designer sul futuro dell’automotive.

Un elemento di spicco è il Trofeo BMW Group, assegnato da una giuria di alto profilo al vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza. Questo premio sottolinea l’importanza e il prestigio dell’evento nel contesto degli appuntamenti mondiali dedicati alle auto d’epoca.

Il sito Web ufficiale dell’evento offre la possibilità di registrare veicoli per le categorie già confermate e per le ulteriori classi che saranno annunciate in seguito. Questo processo di registrazione è molto importante per la selezione delle vetture che parteciperanno, garantendo un’alta qualità e varietà nel parterre.

L’edizione 2024 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este vedrà anche il ritorno dei Public Days a Villa Erba, un momento fondamentale per consentire ad un pubblico più ampio di ammirare le auto partecipanti al Concorso.

Un’altra caratteristica interessante è il formato evento “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht”, già noto a Monaco e ora parte integrante del weekend del Concorso sulle rive del Lago di Como. Questa iniziativa invita club automobilistici e comunità da tutto il mondo a presentare i loro modelli, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Le dichiarazioni di Helmut Käs – capo di BMW Group Classic – e di Davide Bertilaccio – CEO di Villa d’Este Hotels – sottolineano l’importanza dell’evento come festival automobilistico che supera ogni aspettativa, enfatizzando l’eleganza, il patrimonio storico e la partnership duratura tra BMW Group Classic e Villa d’Este.

I biglietti per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, per Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht e per il Public Day – Il Festival sono già disponibili sul sito Web ufficiale.