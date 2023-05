Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023: programma e informazioni utili

Prosegue a ritmo spedito la marcia di avvicinamento al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023, in programma dal 19 al 21 maggio. Ieri, al Teatro alla Scala di Milano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Fra pochi giorni, sulle rive del Lago di Como, si daranno appuntamento alcune delle auto più seducenti del mondo, per uno spettacolo unico e straordinario, nel segno della bellezza e della creatività umana, in una cornice ambientale da favola. Ormai è tutto pronto.

A svelare i dettagli della kermesse ci hanno pensato Massimiliano Di Silvestre (Presidente e AD di BMW Italia), Helmut Käs (Responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este) e Davide Bertilaccio (CEO Villa d’Este Hotels). Ancora una volta l’eccellenza sfilerà a Cernobbio, lasciando a bocca aperta chi avrà la fortuna di vivere l’appuntamento.

Sul fronte delle auto storiche, anima centrale del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, si annunciano presenze molto importanti, che renderanno davvero difficile il lavoro della giuria, chiamata a scegliere fra tanti capolavori a quattro ruote. Attesi oltre 50 esemplari, di altissimo lignaggio e splendore. Per la selezione, sono stati suddivisi in otto raggruppamenti.

Le classi del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023

Class A

A century of the 24 Hours of Le Mans: heroes of the most famous race in the world.

Class B

The fast and the formal: pre-war high speed luxury

Class C

Grande Vitesse: pre-war weekend racers

Class D

Incredible India: the dazzling motoring indulgences oh the mighty Maharajas

Class E

Porsche at 75: delving into the Stuttgart legend’s iconic and eccentric back catalogue

Class F

Granturismo: experimenting with the post-war european GT

Class G

That “Made in Italy” Look: styles which conquered new worlds

Class H

Here comes the sun: “topless” done differently!

Già sold out la sfilata del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este, prevista per la giornata di sabato 20 maggio. Non c’erano dubbi sul fatto che questo rendez-vous sarebbe stato gettonatissimo. Del resto, stiamo parlando di un appuntamento al top. A mio avviso (e non solo), quello che va in scena sul Lago di Como è il più prestigioso evento su scala mondiale dedicato alla bellezza delle auto d’epoca.

Grande l’attesa per l’assegnazione del Best of Show e degli altri prestigiosi riconoscimenti, come la Coppa d’Oro e i premi di categoria. Alcuni dei più grandi collezionisti del pianeta saranno presenti a Villa d’Este, con i loro gioielli a quattro ruote, adeguatamente trattati per splendere al meglio. Sulle rive del Lago di Como si verrà proiettati in un mondo magico, dove l’arte, l’ingegneria, la bellezza e la passione si misceleranno al meglio.

Opportunità per il pubblico. Dove comprare i biglietti

Foto BMW Group

Spazio anche per il pubblico che, domenica 21 maggio, avrà la possibilità di assistere alla sfilata di tutte le auto del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 nel parco della vicina Villa Erba. Insieme ai mezzi a quattro ruote, ci saranno anche altre attrazioni, ma credo che niente potrà distogliere gli occhi dalle fantastiche vetture, che potranno essere ammirate da vicino.

Sempre per gli appassionati, la possibilità di vivere, nella giornata di sabato, l’evento “Amici&Automobili – Wheels&Weisswürscht”, a Villa Erba, dove si potranno guardare veicoli di vari marchi e modelli, portati da club di tutto il mondo. Per le fasi delle due giornate aperte al pubblico, bisogna procurarsi i biglietti, disponibili online su Ticketone.

Informazioni utili

Destinazione per i visitatori

Villa Erba

Largo Luchino Visconti 4,

22012 Cernobbio, Italy

Dove parcheggiare

Gli organizzatori invitano ad utilizzare l’area di parcheggio pubblico P1 Villa Erba Autosilo oppure P4 Villa Erba Galoppatoio per una tariffa giornaliera di 10 euro. Dalle 9.00 alle 19.00 del sabato sarà disponibile un servizio navetta dal parcheggio P1 a Villa d’Este. All’interno di Villa d’Este non è disponibile alcuna area di parcheggio.

Programma Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023

Foto BMW Group

*Hotel Villa d’Este Solo Ospiti

Venerdì 19 maggio 2023

*10.00 – 18.00

Check-in al Villa d’Este

Check-in tecnico per le Vetture d’Epoca

*15.30

Discorsi d’impulso, Sala Colonne, Villa d’Este

Jay Ward, direttore creativo dei franchising per Pixar Animation Studios

*16.30

Briefing dei Partecipanti, Sala Regina, Villa d’Este

*18.45

BMW Group Cocktail & cena inaugurale, Villa d’Este

*Seguito da

Dessert volante e BMW world premiere, giardini del mosaico, Villa d’Este

*Seguito da

Festa BMW, zona piscina, Villa d’Este

Sabato 20 maggio 2023

09.30 – 14.00

Closed Room BMW i5, Villa d’Este (Villa Belinzaghi)

Dalle 09.30

Esibizione delle vetture nel parco del Villa d’Este

Ispezione delle vetture da parte della Giuria

Referendum Pubblico per la “Coppa d’Oro Villa d’Este” per le Vetture d’Epoca e il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Cars & Prototipi (Votazione tramite la app dell’evento)

Durante il giorno

Esposizione della nuova Rolls-Royce Spectre completamente elettrica, nei giardini del mosaico, Villa d’Este

11.30 – 14.00

Pausa pranzo, Villa d’Este

Dalle 14.00

Parata sulla terrazza del Villa d’Este di fronte alla Giuria e al pubblico

Cerimonie di premiazione: la “Coppa d’Oro Villa d’Este” e i premi speciali per le Vetture d’Epoca

*Dalle 18.00

Servizio navetta per la cena (barca e veicolo) da Villa d’Este a Villa Erba

Programma Villa Erba:

10.00 – 15.00

AMICI & AUTOMOBILI – WHEELS & WEISSWÜRSCHT, Villa Erba

*Dalle 18.30

Esposizione RM Sotheby’s, padiglione circolare del Centro Congressi e Spazio Villa Erba

*Dalle 19.30

Cena ideata ed eseguita dallo Chef tre stelle Enrico Bartolini, Villa Visconti (Spazio di Villa Erba)

*Seguito da

Intrattenimento & festa, Villa Visconti (Spazio di Villa Erba) navetta di ritorno per Villa d’Este (solo automobili)

Domenica 21 maggio 2023

07.30 – 08.45

Trasferimento di tutte le Vetture d’Epoca e le Concept Car a Villa Erba

*07.30 – 18.00

Servizio navetta in automobile tra Villa d’Este e Villa Erba

*09.00 – 18.00

Servizio navetta in barca tra Villa d’Este e Villa Erba

09.30 – 18.00

Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day – Il Festival nello Spazio di Villa Erba

09.30 – 18.00

Programma di intrattenimento con Kids Area (laboratorio creativo e percorso Baby Racer), Race Dome (SIM Racing, percorso Racer e DJane dal vivo), mostra 100 anni di Le Mans, Isola BMW Group (gli ultimi modelli di BMW, MINI e BMW Motorrad), performance di pittura dal vivo di Ian Cook, BMW Lifestyle Shop e 3T E-Bikes Shop, area food truck e Photo Booth con vetture d’epoca, ecc.

Dalle 09.30

Esibizione delle vetture nel parco del Villa d’Este

Ispezione delle vetture da parte della Giuria

Referendum Pubblico per il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Car & Prototipi (votazione tramite l’app dell’evento) e Referendum Giovani per il Trofeo BMW Group Ragazzi (votazione nella Kids Area)

Dalle 09.30

Esposizione RM Sotheby’s, padiglione circolare del Centro Congressi, Villa Erba

11.00

MINI Moment: Parata di modelli MINI classici che aprono la strada per International MINI Meeting 2023 a Firenze

11.15

Performance artistica di Yoann Bourgeois

11.30 – 14.00

Pausa pranzo, Villa Visconti (Spazio di Villa Erba)

Dalle 14.00

Parata di fronte alla Giuria e al pubblico

Cerimonie di premiazione: i vincitori di classe e il “Prix d’Honneur” per le Vetture d’Epoca, il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Cars & Prototipi e il Trofeo BMW Group Ragazzi

*Dalle 19.15

Cocktail e Cena di Gala, Villa d’Este

*Seguito da

Cerimonie di premiazione “BMW Group Trophy – Best of Show” (primo e secondo premio)

*Seguito da

Arrivederci festa, in discoteca Villa d’Este

Fonte | Concorso d’Eleganza Villa d’Este