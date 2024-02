Il RAM 1500 TRX sfida un percorso innevato da rally | Video

Il RAM 1500 TRX è un modello inarrestabile, che fa della forza la sua cifra distintiva. Questo pick-up di grandi dimensioni, prodotto da Dodge, si scatena con l’energia dei 702 cavalli messi sul piatto dal motore V8 sovralimentato da 6.2 litri, che completa, con vigore vulcanico, le sue doti fuoristradistiche d’eccellenza. Senza alcun dubbio è un veicolo fuori dal comune.

Generosamente dimensionato, comunica già da fermo il carattere muscoloso. Anche senza conoscere le sue cifre, non si faticherebbe a comprenderne il potenziale. Diciamo che l’estetica è molto comunicativa su questo fronte.

Un video ne mostra l’azione in un percorso da rally, a bassissimo indice di aderenza, per la presenza di un fitto strato di neve, molto compatta. Sembra che il RAM 1500 TRX non si trovi a disagio, anche se la nonchalance è lontana da quella dei bolidi della specialità.

Screen shot da video Team O’Neil

Questo veicolo, nel corso della sua vita, ha dimostrato di essere in grado di fissare tanti riferimenti in termini di performance. Gli autori del video, però, hanno voluto scoprire quanto efficace possa essere il suo comportamento su un percorso innevato e molto scivoloso.

Partiamo da una premessa: mettere a terra una potenza nell’ordine dei 700 cavalli, in un quadro ambientale a basso grip, come quello offerto dal manto bianco, non è facile nemmeno per i mezzi più vocati all’off-road. Il massimo dell’efficacia, in un quadro del genere, si ottiene con il controllo di trazione completamente disattivato e con pneumatici specifici.

Il RAM 1500 TRX non gode di questi vantaggi, quindi potrebbe faticare a scaricare a terra l’energia in modo efficace, nel particolare contesto ambientale scelto per la prova. I fatti hanno dimostrato dei limiti. Come evidenziano i colleghi di carscoops, per rimediare provvisoriamente alla cosa, gli uomini del team hanno staccato il fusibile del controllo della trazione e inserito la modalità 4WD Low. Così le cose sono migliorate.

Conciato in tal modo e con Wyatt Knox al volante, il grosso pick-up statunitense è andato decisamente meglio. Certo, le danze non sono fluide come quelle di un’auto da rally, anche a causa del peso maggiore, del baricentro più alto e delle gomme non intonante al contesto, ma il risultato non è affatto deludente. A voi il video!

Fonte | Carscoops