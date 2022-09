Ram 2500 Rebel 2023: debutta il nuovo pick-up pesante Heavy Duty

Ram ha presentato nelle scorse ore il Ram 2500 Rebel 2023 allo State Fair del Texas. Questo nuovo modello per impieghi pesanti amplia la gamma di veicoli pesanti del marchio americano e offre una combinazione unica ed eccezionale di prestazioni off-road senza sacrificare le capacità di traino e di carico utile.

Il nuovo Ram Heavy Duty Rebel, posizionato tra le versioni Laramie e Power Wagon, rafforza ulteriormente i pick-up del brand di Stellantis come leader dei fuoristrada e dei pick-up ad alte prestazioni del Nord America.

Ram 2500 Rebel 2023: la gamma HD del brand si amplia con un nuovo modello

Mike Koval Jr., CEO di Ram, ha detto che gli acquirenti del Ram Heavy Duty Rebel apprezzeranno il fatto che l’ultima aggiunta alla line-up versatile offre una combinazione di prestazioni in off-road senza dover sacrificare le capacità.

La casa automobilistica americana vanta una storia profonda, ricca e forte nei pick-up off-road più capaci e il nuovo Rebel HD si aggiunge a quella storia offrendo allo stesso tempo i parametri di riferimento del segmento in termini di comfort, materiali di lusso, innovazione e tecnologia.

Il nuovo Ram 2500 Rebel è supportato dai motori Hemi V8 da 6.4 litri con disattivazione del cilindro e fasatura variabile (VCT) e turbodiesel Cummins I-6 da 6.7 ​​litri. Altre caratteristiche includono delle sospensioni uniche, un differenziale posteriore a slittamento limitato, un armadietto elettronico posteriore e un verricello di serie da 5443 kg.

Il Ram 2500 Heavy Duty Rebel 2023 offre agli acquirenti di pick-up off-road una selezione ancora più ampia con prestazioni fuoristrada migliorate e capacità di traino e carico utile. Il nuovo modello HD presenta una combinazione unica di tecnologia, prestazioni e un aspetto esterno distintivo direttamente dalla fabbrica.

Utilizza la struttura del Power Wagon e l’abilità fuoristrada come base, offrendo al contempo un’alternativa che i clienti di pick-up fuoristrada stavano chiedendo a gran voce, un motore Cummins Turbo Diesel I-6 da 6.7 ​​litri con potenza di 375 CV e 1152 Nm di coppia massima con una fascia di potenza che fornisce ampia coppia a partire da 1700 g/min.

Il cambio automatico 68RFE a 6 marce è di serie con l’opzione turbodiesel. L’Hemi V8 da 6.4 litri con disattivazione del cilindro e VCT, invece, propone 416 CV e 582 Nm di coppia ed è abbinato al cambio automatico 8HP75a 8 rapporti.

Gli spunti stilistici esterni sono condivisi con il Power Wagon, ma presenta badge esclusivi e un cofano sportivo targato Mopar. Il Ram Heavy Duty Rebel 2023 dispone anche di esclusive sospensioni da fuoristrada, un differenziale posteriore a slittamento limitato, blocco elettronico posteriore, cerchi da 20” (o da 18” opzionali), pneumatici off-road da 33” e piastre paramotore che proteggere il serbatoio del carburante e il transfer case. Gli ancoraggi del carico sono standard mentre per il cassone sono disponibili rivestimento a spruzzo, illuminazione a LED e gradino.

Un verricello Warn Zeon-12 integrato montato frontalmente, in grado di supportare fino a 5443 kg, è disponibile sui modelli con Hemi V8 6.4. L’argano è installato in fabbrica e presenta un passacavo e un fermo passacavo unici e utilizza una cima sintetica che è manovrabile e non si attorciglia o si sfilaccia.

I pick-up della gamma Heavy Duty di Ram sono già dotati di sospensioni leader del segmento con la migliore guida e maneggevolezza, a carico o scarico. Il Ram 2500 Rebel 2023 utilizza questo esclusivo design della bobina a cinque maglie che offre caratteristiche di carico e articolazione migliorate.

Sono inoltre disponibili delle sospensioni pneumatiche posteriori che migliorano ulteriormente le qualità di guida e di maneggevolezza. Il traino massimo per il 2500 Rebel 2023 è di 7652 kg mentre il carico utile massimo è di 1424 kg.

Ecco l’abitacolo

All’interno, il nuovo Ram 2500 Heavy Duty Rebel offre tre diverse opzioni di seduta, tra cui una panca in tessuto o un sedile avvolgente, una panca in pelle Bristol o un sedile avvolgente e un sedile avvolgente in pelle Natura Plus.

Rebel dispone anche di una telecamera Surround View a 360°, che include delle griglie della telecamera frontale per aiutare a superare gli ostacoli. Questo sistema fornisce un’unica visualizzazione su schermo di entrambi i lati del rimorchio per assistere i conducenti nelle manovre di traino.

Un quadro strumenti digitale frameless da 12 pollici fornisce quasi 24 menu diversi. Il cluster a colori presenta cinque riquadri riconfigurabili per avere vari dati a colpo d’occhio o un accesso rapido e semplice alle informazioni più utilizzate. I conducenti possono scegliere tra strumentazione analogica o digitale. Tutte le impostazioni del cluster possono essere salvate in un profilo utente.

Le dotazioni di sicurezza disponibili includono cruise control adattivo, Full-Speed Forward-Collision Warning Plus, Lane Keep Assist, Blind-Spot Monitoring, Rear Cross Path Detection, fari con attivazione automatica, specchietto retrovisore interno digitale con modalità traino e tergicristalli con rilevamento pioggia.

Il Ram 2500 Heavy Duty Rebel 2023 è disponibile nella configurazione double cab con cassone da da 182,88 cm per 10,16 cm. Il prezzo di listino parte da 67.045 dollari (69.220 euro). Le vendite partiranno nel quarto trimestre del 2022.