La nuova Lancia Ypsilon si potrà apprezzare alla prossima Milano Design Week

Come sottolineato dal numero uno di Lancia, il design rappresenta da sempre “uno dei territori naturali di Lancia” ovvero uno degli elementi su cui si fonda il nuovo “Rinascimento” del marchio italiano. In questo nuovo approccio allo stile e all’automotive, la collaborazione con Cassina è fondamentale nell’idea alla base della nuova Lancia Ypsilon dove l’abitacolo diventa un salotto italiano che si ispira alle più belle case della Penisola.

Di conseguenza pure quest’anno Lancia partecipa alla Milano Design Week che rappresenta il più importante appuntamento annuale, a livello globale, dedicato al mondo del design e dell’arredo. Lo fa con la nuova Lancia Ypsilon che, non solo ha il compito di traghettare il marchio verso una sempre più imperante elettrificazione, ma piuttosto introduce valori di design, comfort e benessere a bordo del tutto rinnovati.

Il costruttore introdurrà alla prossima Milano Design Week la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina all’interno dello showroom Bredaquaranta, che commercializza anche prodotti a marchio Cassina, in via Fatebenefratelli nel quartiere Brera; un luogo iconico anche in ottica Fuorisalone.

Con la Lancia Ypsilon si vuole dare continuità al rapporto con la città di Milano, fondamentale nel processo di rinascita del marchio

La partecipazione con la Lancia Ypsilon alla prossima Milano Design Week introduce un rapporto di continuità nel legame con l’importante manifestazione, a livello internazionale, così come per ciò che riguarda il rapporto con la città di Milano che ha fissato dei punti fondamentali nel percorso di Rinascimento del marchio. Proprio a Milano, lo scorso febbraio, è stata presentata ufficialmente la nuova Lancia Ypsilon poi al centro di un tour fra i primi 100 concessionari del marchio, presenti in Italia, destinatari della nuova brand identity del costruttore.

La prossima Milano Design Week sarà in programma da lunedì 15 a domenica 21 aprile prossimi; per l’intera durata dell’evento si potrà apprezzare la nuova Lancia Ypsilon presso gli spazi di Bredaquaranta, dalle 10:00 alle 22:00 di ogni giorno. Un ulteriore passaggio che anticipa ulteriormente l’approdo effettivo nelle concessionarie italiane. Con la dichiarata presenza alla Milano Design Week, il costruttore intende fornire ampia visibilità, sia a livello nazionale che a livello internazionale, alla nuova Ypsilon e al marchio; forte di un apporto di visitatori nell’ordine dei due milioni ogni giorno. D’altronde la Milano Design Week è l’evento più importante, a livello globale, per quanto riguarda il comparto del design di cui il capoluogo lombardo è punto di riferimento mondiale.