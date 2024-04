Lancia Ypsilon chiude in bellezza: nuovo record di vendite nel primo trimestre 2024

Lancia Ypsilon sta per dire addio al mercato per lasciare spazio alla nuova generazione rivelata lo scorso 14 febbraio, ma nonostante ciò continua inarrestabile a macinare immatricolazioni. Oggi vi segnaliamo che la vettura anche nel corso del primo trimestre del 2024 ha registrato in Italia vendite record.

Lancia Ypsilon chiude con il botto la sua carriera in Italia ricca di soddisfazioni

Nei primi tre mesi dell’anno sono state esattamente 12.923 unità le unità di Lancia Ypsilon che sono state immatricolate nel nostro paese. Questo dato significa una crescita del 14,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se invece prendiamo in considerazione il solo mese di marzo, in totale la celebre city car di Lancia ha venduto esattamente 4.845 unità. La vettura tra l’altro si conferma come l’auto ibrida più venduta nel nostro paese sia nel mese di marzo da poco concluso sia anche per quanto concerne l’intero primo trimestre 2024.

Si tratta di numeri davvero importanti che testimoniano il successo di questo modello e l’affetto nei suoi confronti da parte dei clienti italiani che anche a pochi mesi dalla chiusura della sua carriera continuano ad acquistare un gran numero di unità di Lancia Ypsilon.

La fashion city car del brand torinese per eccellenza è stata un vero record, con una presenza dominante sul mercato italiano. L’inizio del 2024 ha dato continuità ai risultati del biennio 2022-2023, con la migliore performance di sempre: il 2023 è stato infatti il ​​secondo anno consecutivo da record per Lancia, con un’ulteriore crescita dei volumi per seguire i risultati raggiunti nel 2022, quando il modello era già stato incoronato leader di mercato.

Ovviamente Luca Napolitano, numero uno di Lancia, si è detto estremamente contento di questi risultati di Lancia Ypsilon e inoltre ha anche aggiunto che oltre ad essere molto orgogliosi di questi risultati lui e il suo team constatano che la passione e l’amore che circondano Lancia Ypsilon permangono anche a fine carriera con l’auto che tra pochi mesi non potrà più essere acquistata mettendo così fine alla sua lunga carriera.