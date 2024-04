Peugeot Milano: sarà così la versione francese del nuovo SUV?

Peugeot Milano è ovviamente una vettura di fantasia. Si tratta di un render del creatore digitale Alessandro Masera che ha pubblicato questa immagine nelle scorse ore sulla sua pagina di Facebook. Ovviamente al momento non pare esserci alcuna possibilità che Peugeot possa realizzare una sua versione del SUV compatto del Biscione, un po’ come avvenuto invece qualche tempo fa con Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet.

Alfa Romeo Parigi o Peugeot Milano? un simpatico render immagina il SUV in versione francese

Ma sicuramente questa ipotesi ha fatto divertire e non poco i tanti fan di Alfa Romeo che avevano parlato di una certa somiglianza di Alfa Romeo Milano con alcune auto dei cugini francesi. Peugeot Milano come è possibile vedere da questa immagine sarebbe una perfetta integrazione per la gamma del marchio transalpino di Stellantis. Del resto la piattaforma utilizzata è la CMP che come sappiamo caratterizza numerosi modelli della casa automobilistica del Leone. Dunque di certo sarebbe un’idea fattibile facilmente,

Peugeot Milano si andrebbe a collocare subito davanti alla Peugeot 2008 nella gamma di SUV della casa transalpina di Stellantis. Ovviamente ciò non accadrà anche se in passato a dire il vero si era parlato di un SUV ancora più compatto rispetto alla Peugeot 2008. Questo era stato soprannominato Peugeot 1008 e avrebbe avuto una lunghezza di poco superiore ai 4 metri. Alla fine però Peugeot sembra per il momento aver accantonato questa ipotesi.

Tornando ad Alfa Romeo Milano, il biscione si aspetta grandi cose da questo SUV che da solo a regime dovrebbe rappresentare circa il 50 per cento delle vendite totali della casa premium di Stellantis. Vedremo se il modello in questione riuscirà a fare breccia sul mercato con questa penetrazione.