Alfa Romeo Milano costa 10 mila euro in meno grazie al fatto di essere prodotta in Polonia

Alfa Romeo Milano è la grande novità di questo 2024 per la casa automobilistica del Biscione. Il modello è stato svelato lo scorso 10 aprile a Milano. Si tratta della nuova entry level del marchio con un prezzo di partenza di 29.900 euro per la versione ibrida con motore da 136 cavalli. A proposito di questa auto, registriamo una polemica nata dopo le parole del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso il quale ha dichiarato che l’auto non si dovrebbe chiamare così dato che viene prodotta a Tychy in Polonia.

Producendo Alfa Romeo Milano in Polonia Stellantis ha potuto ridurre il suo prezzo di 10 mila euro

A proposito delle critiche ricevute da Stellantis per aver deciso di produrre Alfa Romeo Milano in Polonia, il numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha dichiarato che il fatto di produrre l’auto in Polonia invece che in Italia consentirà alla casa automobilistica del Biscione di ridurre il suo prezzo di circa 10 mila euro rispetto a quanto sarebbe costata se fosse stata prodotta in uno degli stabilimenti italiani del gruppo automobilistico.

“Se costruita in Italia Alfa Romeo Milano sarebbe partita da circa 40.000 euro invece di 30.000 euro, limitando il suo potenziale sul mercato”, avrebbe detto Carlos Tavares in occasione del lancio del nuovo modello parlando con Automotive News. Stellantis al momento ha rifiutato di commentare l’ultima dichiarazione di Urso secondo cui il fatto che una vettura con un nome così venga prodotta in Polonia viola una legge del 2003. La legge citata dal ministro delle imprese e del made in Italy è stata solitamente invocata contro i prodotti alimentari, come il formaggio “parmesan” prodotto negli Stati Uniti brutta copia del vero parmigiano italiano.

Insomma la decisione di produrre Alfa Romeo Milano in Polonia non sarebbe stata fatta solo per il bene di Stellantis ma anche per quello dei suoi clienti che così avranno la possibilità di poter acquisatre il nuovo SUV compatto ad un prezzo maggiormente “abbordabile”.