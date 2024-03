Nuova Lancia Ypsilon tra le strade di Torino nel nuovo episodio della docuserie

Nuova Lancia Ypsilon dopo essere stata svelata lo scorso 14 febbraio a Milano è adesso protagonista del terzo e ultimo episodio della docuserie “Nuovo Rinascimento Lancia”. In questa nuova puntata della web serie il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano guida l’auto per le strade di Torino.

Nel terzo episodio della docuserie, il CEO Luca Napolitano guida la nuova Lancia Ypsilon a Torino

Durante il video Napolitano alla guida della nuova Lancia Ypsilon racconta la nuova auto con cui parte la rinascita del brand e svela alcuni dettagli interessanti. Con questo episodio dunque si conclude questa serie che ha raccontato le tappe più importanti del percorso di rinascita della casa automobilistica piemontese che il gruppo Stellantis considera come uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Nel video viene in particolare analizzato il design della nuova Lancia Ypsilon che si ispira chiaramente ai modelli che hanno scritto la storia del marchio. Ricordiamo che la vettura ha debuttato nella versione in edizione limitata Cassina che è attualmente ordinabile in Italia sia nella versione elettrica al 100 per cento che in quella ibrida che è stata mostrata pochi giorni fa. Proprio questa versione è una delle più lussuose grazie alla collaborazione con l’azienda di arredamento che ha dato un grosso contributo nel rendere l’abitacolo di questo veicolo molto lussuoso come il salotto di una casa italiana.

La nuova Lancia Ypsilon riporterà il marchio in Europa dopo un’assenza di alcuni anni con il debutto in paesi importanti come Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Belgio e Olanda. L’anno prossimo arriverà anche la versione top di gamma HF con 240 cavalli di potenza. Vedremo dunque quale sarà l’accoglienza riservata dai clienti a questa auto, primo di tre modelli con i quali Lancia punta a conquistarsi il suo spazio nel segmento premium del mercato auto in Europa. A seguire arriveranno anche la nuova Lancia Gamma che sarà l’ammiraglia del brand e la nuova Lancia Delta.