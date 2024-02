Nuova Lancia Ypsilon: parte il tour nei concessionari italiani

La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata “Cassina – 1 di 1906” viene presentata nei primi 100 concessionari italiani che sono pronti con la nuova Corporate Identity. Dopo la presentazione ufficiale, la vettura di Lancia parte da Milano per intraprendere un tour italiano che toccherà 20 regioni e 60 città, per un totale di 12.000 km percorsi.

Dopo la presentazione ufficiale, la Nuova Lancia Ypsilon intraprende un tour italiano che inizia da Milano e toccherà 20 regioni e 60 città

La nuova Lancia riparte dall’Italia con la Nuova Ypsilon e una rete di concessionari pronti ad accogliere i clienti con una nuova Corporate Identity di Lancia, basata sui quattro pilastri del piano strategico del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo. I nuovi showroom sono trasformati in vere e proprie boutique, progettate per offrire un’esperienza avvolgente e raffinata, ispirata alla bellezza, al design e all’italianità, come all’interno di una residenza italiana elegante. In questi spazi dedicati, i clienti possono vivere un’esperienza d’acquisto esclusiva, arricchita dal rinnovamento della forza vendita, composta da venditori dedicati e certificati Lancia, per garantire un servizio premium e coinvolgente.

Attraverso il tour “Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina – 1 di 1906”, tutti coloro che desiderano diventare uno dei primi 1906 acquirenti del modello avranno l’opportunità di ammirare la prima vettura 100% elettrica del marchio e procedere all’acquisto della stessa. Sul sito Lancia.it, nella sezione News ed Eventi, è disponibile il calendario completo delle date e degli indirizzi dei Concessionari Casa Lancia coinvolti nel tour. Dopo l’Italia, Lancia prosegue il suo tour in Europa, con la presentazione della nuova vettura di Lancia in primavera in Belgio e Olanda, seguita dalla Francia e dalla Spagna.

La nuova Lancia Ypsilon nell’edizione limitata Cassina incarna l’apice del design, del comfort e del benessere a bordo. Questo modello segna l’unione tra due eccellenze italiane, nel settore automobilistico e nel design d’interni della vettura. La collaborazione di Lancia con Cassina si rispecchia nella cura dei dettagli stilistici, che spaziano dalla selezione dei materiali ai colori utilizzati, garantendo un’estetica raffinata e distintiva

“Dopo l’anteprima ufficiale presso lo showroom Cassina di Milano, è iniziato il tour della Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina– 1 di 1906, attraverso cui la vettura sarà presentata ai primi 100 concessionari italiani con la nuova Corporate Identity. Milano ha dato il via a questo tour itinerante, che durerà un mese, toccando 60 città in 20 regioni e percorrendo 12.000 chilometri. Si tratta di un’opportunità per mostrare la prima vettura della nuova era del marchio a tutti i potenziali acquirenti. Le prenotazioni per le prime 1906 unità sono state aperte il 2 febbraio e abbiamo già ricevuto oltre 4.000 manifestazioni di interesse, che ora possono essere convertite in ordini,” Ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.