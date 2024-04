Nuova Fiat Multipla: si avvicina sempre di più il suo momento

Nuova Fiat Multipla è una delle prossime novità di Fiat. Esattamente il suo debutto è atteso nella seconda metà del prossimo anno. Prima di lei conosceremo la nuova Fiat Panda che innece sarà svelata il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Stellantis festeggia i 125 anni di Fiat.

Nuova ipotesi di design sulla nuova Fiat Multipla che vedremo nel 2025

A proposito della nuova Fiat Multipla il sito francese auto moto ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello. Appare evidente che chi ha realizzato questo disegno sia partito dal recente teaser pubblicato dalla stessa Fiat quando ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una serie di modelli tra cui la nuova Panda, un SUV più grande, una fastback, un pickup e un camper.

Della nuova Fiat Multipla per adesso sappiamo che avrà una lunghezza intorno ai 4,4 metri nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e avrà sia versioni elettriche al 100 per cento che ibride. La vettura sarà prodotta a Kenitra in Marocco nello stabilimento in cui Stellantis produce anche Fiat Topolino E Citroen Ami e per il quale ha previsto un investimento di oltre 300 milioni di euro per raddoppiare la capacità produttiva.

Non possiamo escludere che la nuova Fiat Multipla possa in futuro essere prodotta anche in Italia nel caso in cui Stellantis raggiunga un accordo con il governo per arrivare ad un milione di auto prodotte all’anno nel nostro paese. Questa auto dunque dovrebbe essere la futura top di gamma del marchio, almeno come dimensioni. Si dice però che sarà affiancata dalla nuova Fiat Fastback che potrebbe avere dimensioni solo leggermente inferiori. Quando finalmente debutterà la nuova Fiat Panda avremo le idee più chiare sul suo stile. Infatti le due auto saranno molto simili con la Multipla che dovrebbe semplicemente essere una versione più grande della Panda. Questa auto che avrà 6 posti a sedere avrà molto in comune anche con la futura Citroen C3 Aircross che sarà svelata entro fine anno. Vedremo dunque che cosa emergerà su questo atteso veicolo.