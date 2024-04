Stellantis ha svelato nuova Fiat Panda, Opel Frontera, Alfa Romeo Milano e altri 30 modelli ai suoi concessionari per rivoluzionare il mercato globale

Stellantis in occasione dell’Italian Product Day, che si è svolto ieri a Torino all’Heritage Hub di Mirafiori, ha svelato 36 nuovi modelli e prototipi che saranno rivelati nei prossimi 3 anni a 300 titolari di concessionarie dei suoi marchi alla presenza dei CEO Global di tutti i Brand e del COO della Regione Enlarged Europe.

Questa è la prima volta che avviene un qualcosa di simile all’interno di Stellantis. Mai infatti era stato organizzato un evento di questo tipo. Tra le auto che sono state mostrate in anteprima Abarth 600, Alfa Romeo Milano, la nuova C3 Aircross, la nuova Fiat Panda e la nuova Opel Frontera. Questa dunque è stata l’occasione per fare il punto della situazione visto che erano presenti anche tutti i responsabili del brand che fanno parte del gruppo automobilistico. Tra di loro Thierry Koskas di Citroën, Floria Huttel di Opel, Jean Philippe Imparato di Alfa Romeo, Olivier Francois di Fiat, Antonio Filosa di Jeep etc.

Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia, ha dichiarato che ieri la rete di rivenditori del gruppo automobilistico ha avuto modo di conoscere quelli che sono i piani del gruppo in maniera piuttosto articolata. “Questi – ha concluso Santo Ficili – sono solo i modelli che arriveranno a breve nelle concessionarie ma, ciò che è più importante, è che la nostra Rete ha potuto vedere una visione di lungo periodo, caratterizzata da emozioni, entusiasmo e concretezza”. Dunque un momento importante per il gruppo automobilistico che intende sempre di più costruire con i propri rivenditori una relazione fatta di fiducia, lealtà e rispetto.