Nuova Fiat Panda: prezzi molto interessanti per la futura generazione

Nuova Fiat Panda è la prossima novità che Fiat rivelerà. Il suo debutto infatti è previsto per il prossimo mese di luglio. Più precisamente la data esatta della presentazione dovrebbe essere il prossimo 11 luglio giorno in cui la casa torinese festeggia un importante anniversario: 125 anni di attività.

Nuova Fiat Panda che sarà svelata a luglio arriverà sul mercato con prezzi molto interessanti

A proposito della nuova Fiat Panda ogni giorni che passa aumentano le indiscrezioni sulla nuova vettura che rappresenterà una novità molto importante per il futuro del marchio. Qui vi mostriamo l’ennesimo render che prova ad immaginare lo stile di questa futura auto, questa volta pubblicato dal sito olandese Auto Week.

Una cosa che suscita molta curiosità a proposito della nuova Fiat Panda è quello che sarà il suo listino prezzi. Questo infatti si preannuncia molto ma molto interessante. In attesa di conferme ufficiali si dice che questa auto avrà prezzi molto competitivi sia per quello che riguarda le versioni ibride sia per quanto concerne le elettriche.

La versione di base potrebbe avere un prezzo inferiore ai 14 mila euro mentre per quanto riguarda l’elettrico si vocifera di una versione con autonomia di 320 km che potrebbe costare sui 21 mila euro al netto di incentivi e una più economica, con 200 km di autonomia ed un prezzo intorno ai 19 mila euro sempre al netto degli incentivi.

Se questi prezzi fossero confermati ci si troverebbe di fronte ad un veicolo che in breve tempo potrebbe diventare uno dei più venduti della sua categoria permettendo alla casa torinese di fare molti soldi conquistando preziose quote di mercato. Vedremo dunque da qui a luglio quali altri aggiornamenti emergeranno a proposito di questo atteso veicolo destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori addetti ai lavori e appassionati.