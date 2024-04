DS Automobiles si prepara all’E-Prix di Misano

Dopo la città di Tokyo, sarà la volta di Misano, in Italia, ad ospitare il suo primo E-Prix di sempre, evento che si terrà questo fine settimana, e che segna l’inizio della tappa europea della Formula E. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è una pista permanente, ma per la Formula E è stato ridotto a 3.381 chilometri di lunghezza, su un tracciato veloce, con diverse curve lunghe, che costituiranno una nuova sfida in termini di gestione energetica per gli undici team che lo compongono la squadra.

DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport puntano a guadagnare più punti per tornare ad essere tra i leader del campionato

Al volante della competitiva DS E-TENSE FE23, Jean Éric Vergne, l’unico due volte campione di Formula E, e Stoffel Vandoorne, Campione del mondo nel 2022, avranno tutti gli strumenti a loro disposizione per conquistare più punti per la DS Penske. Gara 1 di Misano si svolgerà questo sabato (13 aprile), alle 14:00 (ora continentale; 15:00 CET). Gara 2 partirà il giorno successivo alla stessa ora.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “Tutti i team dovranno familiarizzare con un nuovo circuito per quella che sarà la prima gara della Stagione 10 in Europa. Misano è una pista permanente, con tutti i vantaggi che questo comporta in termini di grip e qualità dell’asfalto. Ha un tracciato perfetto superficie liscia, con la gestione dell’energia come la sfida più grande. Ciò è dovuto alla natura veloce del percorso, dove la strategia e la capacità di gestire l’energia in modo efficace saranno essenziali. Siamo ben preparati, abbiamo una DS E-TENSE FE23 molto veloce e due grandi campioni a guidarla. L’obiettivo è fare meglio che nella gara precedente, a Tokyo, e, soprattutto, tornare tra i primi.” Vedremo dunque il team di DS Automobiles di cosa sarà capace nel corso di questo weekend di gare.