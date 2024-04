Nuova Lancia Ypsilon: ufficiali 5 nuovi colori per la recente auto

Nuova Lancia Ypsilon è una delle novità più importanti per quanto riguarda il gruppo Stellantis in questo 2024. La vettura ha fatto il suo debutto a Milano lo scorso 14 febbraio con l’edizione di lancio Cassina. Questa auto è disponibile per l’ordine sia in versione elettrica al 100 per cento che in quella ibrida. C’è grande curiosità di capire come la vettura sarà accolta sul mercato dai clienti.

Ufficiali 5 nuove colorazioni per la nuova Lancia Ypsilon

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon sarà venduta anche in Germania, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e Paesi Bassi riportando la casa italiana in Europa dopo diversi anni di assenza. Fino ad ora abbiamo visto la nuova generazione del celebre modello solo nell’elegante blu dell’edizione limitata Cassina. Adesso però sono stati confermati altri 5 colori tra cui i clienti di Lancia potranno scegliere per la propria auto.

I colori in questione sono: il Giada Green, il Marmo White, il Granito Grey, l’Ardesia Black e infine l’Oro. Alcuni di questi colori sono già stati visti in strada in alcuni modelli pre serie come si evince da alcune foto spia trapelate nei mesi scorsi.

Ricordiamo che nuova Lancia Ypsilon è acquistabile con motore elettrico da 156 cavalli e 400 km di autonomia e anche in versione ibrida con un motore 1.2 a 3 cilindri e tecnologia Mild Hybrid a 48V, erogante una potenza di 100 CV.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa auto con cui Lancia ha dato il via al suo “Rinascimento” che nel 2025 prevede il lancio anche della versione HF e a cui poi seguirà nel 2026 la nuova ammiraglia Lancia Gamma e nel 2028 la nuova generazione di Lancia Delta.