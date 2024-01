DS Automobiles: Jean-Éric Vergne ha superato il traguardo dei 1.000 punti in Formula E

Jean-Éric Vergne ha appena stabilito un nuovo record in Formula E. Aggiungendo 8 punti corrispondenti al sesto posto ottenuto nell’E-Prix di Città del Messico sabato scorso, l’unico due volte campione di Formula E diventa il secondo pilota nella storia a superare il traguardo dei 1.000 punti conquistati in questo Campionato per monoposto 100% elettriche, un fatto di grande simbolismo. Il pilota francese ha fatto la storia della Formula E fin dall’inizio, avendo ottenuto, nel novembre 2014, una pole position nella sua prima partecipazione a un E-Prix, sul circuito di Punta Del Este (Uruguay).

Jean-Éric Vergne ha superato, all’E-Prix di Città del Messico, il traguardo simbolico dei 1.000 punti conquistati nel Campionato del Mondo FIA di Formula E

Sono seguiti una serie di successi, tra cui la conquista di due titoli Piloti (2018, 2019), di cui uno con DS Automobiles, dopo aver dato anche un forte contributo ai due campionati Team conquistati dal marchio premium. Ambasciatore di DS Automobiles e protagonista emblematico della Formula E, Jean-Éric Vergne ha disputato ad oggi un totale di 115 gare, registrando 33 podi, 11 volte vincitore dell’E-Prix e 15 pole position , oltre ai due Piloti ‘Campionati. La maggior parte di questi risultati impressionanti sono stati ottenuti con DS Automobiles, nel corso di sette stagioni di collaborazione, iniziando con la Stagione 2 per poi riprendere nella Stagione 5, continuando oggi nella Stagione 10 del campionato.

Come parte del team DS PENSKE quest’anno, come nel 2023, Jean-Éric Vergne continua alla ricerca di nuovi successi e contribuisce alla diffusione del savoir-faire elettrico di DS Automobiles nel mondo. Il prossimo E-Prix si svolgerà a Diriyah (Arabia Saudita), in quello che sarà un doppio round, il 26 e 27 gennaio.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “Descrivere JEV è molto semplice: è un grande campione e un grande uomo! La gara intelligente che ha corso in Messico dimostra come sta gestendo la sua brillante carriera. JEV ha scritto – e continua a scrivere – alcune delle pagine più belle della storia. storia della Formula E e degli sport motoristici in generale. Ad oggi è l’unico pilota ad aver vinto due titoli nella disciplina. Oltre alle sue numerose vittorie, questo record di 1.000 punti riflette la grande costanza che ha sempre dimostrato nel campionati a cui ha partecipato. È un grande uomo perché è gentile, onesto e affidabile, per questo DS Automobiles lo ha scelto come suo Ambassador. Siamo orgogliosi di celebrare con lui questo capitolo della sua carriera e siamo fiduciosi che ci saranno grandi successi. molti altri in futuro!”

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019: “Questa è una dimostrazione delle buone prestazioni che abbiamo ottenuto dal 2014. Sono ovviamente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto in dieci anni di Formula E, grazie in particolare ad un team di ingegneri con cui ho costruito un grande rapporto di fiducia. Ora la competizione è più dura che mai e dovremo dare il massimo per andare alla ricerca di nuovi titoli”