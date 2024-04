DS 3 e DS 4 Hybrid: aperti gli ordini in Italia

DS 3 e DS 4 Hybrid sono l’ultima novità annunciata nei giorni scorsi dalla casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis. A proposito di queste due auto, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore si sono aperti gli ordini in Italia per il loro acquisto. I due nuovi modelli del brand premium di Stellantis sono equipaggiati con la tecnologia Hybrid, conosciuta anche come ibrido leggero, che offre comfort e versatilità grazie a una batteria autoricaricabile. Questa tecnologia consente di viaggiare per più del 50 per cento in città senza emissioni.

In Italia al via gli ordini per DS 3 e DS 4 Hybrid

Le nuove DS 3 e DS 4 Hybrid rappresentano un significativo passo avanti nel costante percorso di elettrificazione della gamma DS e si collocano in un mercato europeo in cui c’è un crescente interesse verso le motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Ricordiamo che il sistema ibrido delle DS 3 e DS 4 Hybrid è composto da un motore a benzina da 136 CV (100 kW) accoppiato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti che incorpora un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e 55 Nm.

DS 3 Hybrid è disponibile in tre diverse configurazioni: Bastille Business, con un prezzo base di 33.150 euro, Performance line, a partire da 33.650 euro e Opera, che parte da 39.500 euro. Gli equipaggiamenti di serie o optional sono gli stessi delle altre varianti di allestimento. Anche DS 4 HYBRID è offerta in tre diverse versioni: Pallas a 37.000 euro, Étoile Alcantara a 41.800 euro e Étoile Pelle Nappa a 44.100 euro.

Vedremo dunque quale sarà l’accoglienza che le due auto riceveranno dai clienti italiani di DS Automobiles.