DS Automobiles pronta a brillare sulle strade del Principato di Monaco

Dopo Misano, il Campionato del Mondo di Formula E continua il suo tour europeo sul leggendario circuito di Monaco, lungo 3,3 chilometri, che accoglierà, il 27 aprile, i 22 piloti partecipanti alla competizione 100% elettrica. DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport metteranno in pista per l’ottavo round della decima stagione (la settima gara che si svolgerà a Monaco) una monoposto unica: la DS E-TENSE FE23 “Grand Gala”. Questa speciale decorazione rende omaggio alle splendide serate di gala per le quali Monaco è famosa.

Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne guideranno la DS E-TENSE FE23 “Grand Gala” in omaggio al glamour del principato

Il team DS PENSKE è attualmente quinto nel campionato a squadre ed è concentrato sul suo obiettivo concreto di essere ancora una volta tra i leader della serie. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra può contare sul talento del francese Jean-Éric Vergne – due volte campione di Formula E e vincitore dell’E-Prix di Monaco 2019 – e del suo compagno di squadra, il belga Stoffel Vandoorne, campione nel 2022. vincitore della gara di Monaco nello stesso anno.

Il “Grand Gala” DS E-TENSE FE23 sviluppato da DS Performance sarà senza dubbio uno dei momenti salienti di questa gara costellata di stelle, che è sempre uno degli appuntamenti più importanti della stagione. L’E-Prix di Monaco si svolgerà sabato 27 aprile.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance: “Non passerà molto tempo prima di tornare a Monaco. Per DS Performance si tratta senza dubbio dell’evento più importante dell’anno, poiché si tratta praticamente di una partita casalinga. In quella che è la settima gara a Monaco nella storia della Formula E, rendiamo omaggio al luogo più emblematico del calendario con una decorazione unica: la nostra DS E-TENSE FE23 Grand Gala. La nostra monoposto completamente nera con loghi dorati è un omaggio agli glamour eventi di gala notturni così caratteristici di Monaco, e speriamo che i fan apprezzino questo nuovo look. Ma non è solo una questione di stile esterno. La vettura si è rivelata particolarmente competitiva in qualifica e dovrebbe mettersi in luce anche sabato, grazie al talento dei nostri due piloti. In ogni caso, faremo tutto ciò che è in nostro potere per rendere al meglio a Monaco”.