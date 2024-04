DS Automobiles: livrea speciale per la sua monoposto per l’E-Prix di Monaco

Come di consueto, il Campionato del mondo FIA di Formula E si svolgerà presto sul Circuito di Monaco. Per la settima edizione di questa famosa corsa, DS Automobiles e Penske Autosport hanno deciso di celebrare il prestigio e il glamour del Principato.

DS Automobiles e Penske presentano una livrea speciale per l’E-Prix di Monaco, il 27 aprile

A tal fine, il costruttore premium francese e il suo partner americano hanno creato per l’occasione una monoposto con una livrea speciale, la DS E-TENSE FE23 “Grand Gala”. Basata sul nero profondo, colore tanto caro al marchio DS Automobiles, e con loghi dorati, rende omaggio agli abiti di lusso indossati alle feste monegasche, celebrando la corsa più leggendaria degli sport motoristici.

La DS E-TENSE FE23 sviluppata da DS Performance si è rivelata particolarmente veloce durante le due sessioni di qualifiche di Misano del 13 e 14 aprile, e il “Gran Gala” dovrebbe nuovamente brillare sul Circuito di Monaco. Al volante ci saranno Jean-Éric Vergne, due volte campione di Formula E, e vincitore dell’E-Prix di Monaco nel 2019, e Stoffel Vandoorne, Campione del Mondo nel 2022, anno in cui vinse la prova monegasca del 100% serie monoposto elettriche.

In questa occasione eccezionale, i due piloti DS Penske indosseranno anche la loro attrezzatura, tute da competizione e caschi nei colori “Gran Gala” delle loro DS E-TENSE FE23. Per spostarsi per le strade del Principato durante tutto il fine settimana, avranno a disposizione una DS 7 E-TENSE 4×4 360, anche questa con questo dress code “Gran Gala”.

Infine, per celebrare questa inedita decorazione, sarà realizzato da “Automobilist” un poster che sarà a disposizione del pubblico durante tutto il weekend di gara. L’E-Prix di Monaco si svolgerà sabato 27 aprile 2024 alle 15:00 CET (ora locale, 14:00 nel Portogallo continentale).

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “Per questa gara speciale e unica, abbiamo progettato una DS E-TENSE FE23 anch’essa speciale e unica. Ispirata alle tipiche serate di gala del Principato di Monaco, la nostra monoposto si veste anche di fiocco e smoking nero per il ” Grand Gala” che è la corsa di Monaco. Abbiamo creato una decorazione speciale, estesa alle tute e ai caschi dei piloti, ispirata al concetto del “Grand Gala”. Lo stesso accade con la DS 7 E-TENSE 4×4 360 che Jean-Eric e Stoffel guiderà nelle sue gare in giro per Monaco, sfoggiando lo stesso design delle sue monoposto. Per i collezionisti, un magnifico poster sarà realizzato da ‘Automobilist’, che sarà quindi disponibile sul suo sito web gara, con grandi iniziative realizzate da DS Performance e dal suo partner PENSKE AUTOSPORT”.