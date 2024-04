Jeep Recon: il nuovo fuoristrada sempre più vicino, forse anche ibrido

Jeep Recon è il nome scelto per un nuovo fuoristrada di Jeep il cui debutto è sempre più vicino. Il nuovo modello arriverà sul mercato in versione completamente elettrica ma a questo punto ci sono buone probabilità che arrivi anche in versione ibrida. La domanda per le auto elettriche non cresce come previsto e dunque anche la casa americana di Stellantis pensa di rallentare su questo fronte permettendo ai suoi clienti di poter optare anche per una versione con motore endotermico.

Ecco cosa sappiamo su Jeep Recon che sta per arrivare e forse sarà anche ibrido

Jeep Recon farà il suo debutto negli Stati Uniti entro fine anno ma poi arriverà anche in Europa dove probabilmente lo potremo acquistare a partire dal prossimo anno. Di questa vettura sappiamo che nello stile ricorderà la mitica Wrangler anche se con dimensioni differenti. Questo veicolo infatti sarà più compatto. Sappiamo inoltre che sarà dotato di monoscocca e che avrà un motore con circa 600 cavalli di potenza.

Jeep Recon arriverà a poca distanza da Jeep Wagoneer S, un’ammiraglia di lusso con un focus più stradale. Entrambe sono state presentate in anteprima come auto elettriche su misura basate sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. A confermare che il futuro fuoristrada potrebbe essere anche ibrido è stato il nuovo numero uno della casa automobilistica americana Antonio Filosa.

Filosa ha affermato che è improbabile che Jeep Recon venga offerta con un motore a benzina pura, suggerendo che qualsiasi modello equipaggiato con motore ICE sarebbe probabilmente un ibrido. Ha aggiunto: “Stiamo solo studiando lo sviluppo di Recon e analizzando se ci sono opzioni per il futuro, ma per ora si tratta di BEV.” A quanto pare invece Wagoneer S alla fine sarà proposto solo in versione elettrica.

“Siamo molto versatili nelle nostre piattaforme e, mentre molti dei nostri concorrenti sono forti solo in un continente, noi siamo forti nel resto del mondo”, ha affermato, sottolineando che il Brasile, che si sta concentrando sull’etanolo, è il secondo paese di Jeep mercato più grande dopo gli Stati Uniti.

“Per mantenere i nostri punti di forza in quelle regioni, dobbiamo investire in altre possibilità oltre all’elettrico e, poiché abbiamo questi investimenti in corso, possiamo adottarli immediatamente per altre regioni. Ma la nostra strategia è diventare al 100% elettrico in Europa. Se i leader politici europei decideranno diversamente, allora dovremo adattarci, e lo faremo molto rapidamente”.