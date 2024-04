Stellantis: gli analisti prevedono ricavi trimestrali deludenti

Stellantis il 30 aprile rivelerà i risultati finanziari del primo trimestre del 2024. Gli analisti però nelle ultime ore hanno fatto le loro previsioni e pensano che le notizie che arriveranno dal gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares non saranno esaltanti.

Secondo gli analisti i risultati di Stellantis nel primo trimestre potrebbero essere stati influenzati negativamente dalle vendite negli USA

Gli analisti infatti prevedono ricavi deludenti per Stellantis. I risultati del gruppo potrebbero essere influenzati negativamente dalle vendite registrate negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2024 che sono state inferiori a quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Ovviamente queste previsioni non stanno facendo bene al titolo dell’azienda che questa mattina è uno dei pochi negativi del Ftse Mib.

Gli analisti prevedono un calo dei ricavi del 12 per cento a 41,4 miliardi, contro i 42,9 dello scorso anno. Secondo le previsioni questo calo è dovuto ad una riduzione delle consegne pari a circa l’8 per cento per un totale di 1,35 milioni di auto. Questo almeno secondo quanto scrivono gli esperti di Intermonte. Anche Banca Akros parla di anno debole e ricavi in calo di circa il 12 per cento.

Gli analisti però vedono una speranza di crescita di Stellantis grazie alla collaborazione con i cinesi di Leapmotor. Questa potrebbe iniziare le sue vendite in Europa da settembre e ovviamente la cosa potrebbe aiutare e non poco il gruppo automobilistico di Carlos Tavares a chiudere l’anno in recuperto rispetto a questo inizio di 2024 non particolarmente esaltante.