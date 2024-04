Leapmotor: il nuovo marchio di Stellantis potrebbe debuttare in Italia in autunno

Leapmotor marchio cinese salito alla ribalta nei mesi scorsi per l’ingresso di Stellantis come suo azionista con un grosso investimento potrebbe presto iniziare ad essere venduto anche in Italia. Esattamente si dice che le prime auto del marchio potrebbero sbarcare nelle concessionarie italiane di Stellantis a partire dal prossimo autunno.

Da settembre o ottobre Stellantis potrebbe iniziare a vendere le auto di Leapmotor in Italia

Questa ovviamente rappresenta una notizia molto interessante per Stellantis che sembra non aver iniziato nel migliore dei modi il suo 2024. Questo almeno secondo le previsioni di alcuni analisti in attesa dei risultati ufficiali del primo trimestre 2024 che saranno rivelati domani. In Francia AutoInfos e Journalauto.com parlano rispettivamente di ottobre e settembre come i mesi più probabili per il debutto del marchio nel vecchio continente.

Leapmotor che lo scorso anno ha venduto 144 mila auto dunque presto potrebbe entrare a far parte dei brand di Stellantis venduti in Europa. Sempre dalla Francia si dice che l’annuncio ufficiale da parte del CEO del gruppo automobilistico Carlos Tavares sia imminente. Molto probabilmente avverrà nel corso del prossimo mese di maggio.

La distribuzione in Europa includerà due modelli: il T03, che è la concorrente della Fiat 500 e della Renault Twingo, già distribuita in Francia prima dell’accordo con Stellantis. Nella sua seconda generazione, il T03 sarà offerto a un prezzo competitivo, attualmente intorno ai 20.000 euro. Inoltre, sarà disponibile l’elettrica C10, attualmente venduta solo in Cina e prodotta sulla piattaforma Leap 3.0. Questo modello arriverà in Europa al prezzo approssimativo di 35.000 euro. Sempre secondo i media francesi si partirà da paesi quali Italia, Spagna e Francia. A seguire poi Leapmotor arriverà anche negli altri principali mercati del vecchio continente.