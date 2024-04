Fiat Panda e 500 saranno le basi della futura gamma di auto della casa torinese

Fiat Panda e 500 continueranno ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis. Entrambe non solo continueranno a far parte del brand torinese ma daranno origine nei prossimi anni a due diverse famiglie di auto. Quella che deriverà da Panda sarà più funzionale e pragmatica, mentre quella che deriverà dalla 500 sarà più modaiola e stilosa.

Due famiglie di auto su base di Fiat Panda e 500 per il futuro della casa torinese

La famiglia di Panda nascerà con l’avvento della nuova Fiat Panda che sarà svelata il prossimo 11 luglio giorno in cui la casa torinese festeggia 125 anni dalla sua fondazione. Da questa vettura, che qui vi mostriamo nel render di Tommaso D’Amico, deriveranno la nuova Multipla che vedremo nel 2025 e anche altri modelli che arriveranno negli anni successivi. Tra questi un altro SUV e anche un pickup che sarà venduto anche in Europa.

Per quanto riguarda Fiat 500, nonostante il calo della domanda per la versione elettrica l’auto continuerà ad avere un ruolo molto importante. Oltre ad una nuova generazione attesa per i prossimi anni la vettura darà origine ad una nuova famiglia di cui fanno parte già la Fiat 500X e 600 e che poi si arricchirà anche con altri modelli. Si parla ad esempio di una versione a 5 porte e forse anche di un SUV più grande della 500X.

Fiat 500XL

Dunque tanta carne al fuoco per Fiat che nei prossimi anni mirerà non solo ad essere protagonista all’interno del gruppo Stellantis ma anche ad incrementare le sue quote di mercato a livello globale con nuovi modelli che saranno venduti in tutto il mondo. Vedremo dunque in proposito che novità ci saranno nel corso dei prossimi mesi.