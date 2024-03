Nuova Dodge Charger: è più grande della BMW X7 e più pesante della Cadillac Escalade

La nuova Dodge Charger si è rivelata non solo con caratteristiche impressionanti, ma anche con dimensioni e peso importanti. Alla presentazione della muscle car elettrica del brand di Stellantis non erano stati annunciati, ma pochi giorni dopo questi dati sono emersi. La vettura di Dodge supera come peso e dimensioni molti SUV. La lunghezza dell’abitacolo è di 5248 mm, il peso a vuoto è di 2648 kg. Per fare un confronto, da paraurti a paraurti la BMW X7 è lunga “solo” 5.172 mm e la Cadillac Escalade ESV con trazione posteriore pesa 2.624 kg.

La nuova Dodge Charger come peso e dimensioni supera molti SUV di segmento superiore

La muscle car elettrica è aumentata anche in larghezza (2.028 mm), ovvero è solo 2 mm più stretta della Lamborghini Aventador. L’unica cosa in cui il progresso è minimo è l’altezza. L’auto elettrica è alta 1.499 mm, ovvero con un aumento di soli 15 mm rispetto al modello precedente.

La nuova Dodge Charger si è rivelata più grande della BMW X7 e più pesante della Cadillac Escalade. La nuova generazione di Charger Daytona sarà dotata di trazione integrale e la versione elettrica svilupperà 503 o 680 CV. La variante con motore turbo a 6 cilindri in linea offrirà 426 o 558 CV. La versione più veloce raggiunge i 100 km/h da fermo in 3,4 secondi e l’autonomia con una singola carica varia da 418 a 510 km.

Allo stesso tempo, i concessionari Dodge iniziarono a offrire enormi sconti sull’altra muscle car della gamma del marchio, la Challenger. Il prezzo base del modello è ora di soli 23.800 dollari, che è significativamente inferiore a quello dei normali crossover a bassa potenza di Honda e Toyota.