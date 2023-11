Dodge Durango diventerà un SUV elettrico prima del previsto

Dodge Durango è uno dei SUV più longevi e apprezzati del mercato americano, con una storia che inizia nel 1998 e che prosegue ancora oggi con la terza generazione, lanciata nel 2011 e rinnovata nel 2020. Tuttavia, il futuro del Durango potrebbe essere molto diverso da quello che conosciamo, visto che il marchio Dodge ha annunciato di voler diventare il primo brand americano dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici nei prossimi anni.

Dodge Durango: la versione elettrica sarà una realtà già nel corso del 2026, come confermato dai recenti accordi tra UAW e Stellantis

Questo significa che il Durango dovrà adeguarsi alla nuova strategia e diventare un SUV completamente elettrico, abbandonando i potenti motori a benzina che lo hanno contraddistinto fino ad ora. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo Dodge Durango 2026 sarà basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa che verrà usata per auto quali la nuova Alfa Romeo Stelvio e per altri modelli elettrici del gruppo.

La piattaforma STLA Large permetterà al Durango di offrire diverse opzioni di batteria e di potenza, con una possibile autonomia di oltre 800 km e una ricarica rapida in 15 minuti. Inoltre, il Durango potrà contare su una trazione integrale e su una capacità di traino elevata, per non perdere le sue doti di versatilità e robustezza.

Dal punto di vista estetico, il Durango 2026 dovrebbe mantenere il suo caratteristico aspetto da Durango, conservando alcuni dei suoi elementi stilistici più distintivi. Tuttavia, ci aspettiamo anche delle novità, come una nuova firma luminosa, una griglia ridimensionata e dei dettagli aerodinamici. Il Durango potrebbe anche ispirarsi alla recente Dodge Hornet. All’interno, il Durango 2026 dovrebbe ricevere un profondo restyling, con un nuovo cruscotto e una nuova console centrale con uno schermo più grande e un display digitale esteso.

Dodge Durango 2026 sarà prodotto nello stabilimento di Detroit, lo stesso dove viene prodotto il Durango attuale. Il suo debutto è previsto per il 2026, ma potrebbe essere anticipato da qualche teaser o da qualche prototipo nei prossimi anni. Il Durango sarà uno dei primi modelli elettrici di Dodge, insieme alla nuova Challenger e alla nuova Charger, che dovrebbero arrivare nel 2024.