L’incredibile Ferrari Daytona SP3 guidata su strada da un noto youtuber: il video è virale

La Ferrari Daytona SP3 è l’auto più affascinante degli ultimi anni. Dai tempi della F40, a Maranello, non osavano così tanto sul piano estetico e sensoriale. Questa scultura a quattro ruote è una vera opera d’arte, che cattura gli occhi e il cuore. Flavio Manzoni ha fatto un eccellente lavoro. La sua meccanica, poi, è al top dell’universo endotermico: quello che a me piace. Il mio entusiasmo, infatti, non si accende per le auto elettriche, indipendentemente da quanto veloci e performanti siano.

Oggi possiamo gustare l’hypercar emiliana in un nuovo video, comprensivo di riprese onboard. Non è la prima volta che vengono offerti filmati del genere, sulla Ferrari Daytona SP3, ma quello odierno, firmato da Shmee150, ha un aspetto diverso ed è stato girato in condizioni di vita reale. Il noto youtuber, infatti, l’ha portata a spasso sulle strade di tutti i giorni, anche strette e di campagna, regalandoci le sue impressioni. A rendere possibile la prova ci hanno pensato quelli di Selected Car Collection, in Danimarca.

Superfluo dire che questa “rossa” conquista i sensi. La viralità guadagnata dal video, in poche ore, sta a confermare lo straordinario interesse nei suoi confronti. Pochissime auto possono competere con lei in termini di carisma. Quasi tutte (ho messo il quasi per un approccio “politicamente corretto”) portano il “cavallino rampante” sul cofano ed appartengono all’Olimpo del marchio. Impossibile non entusiasmarsi al cospetto della Ferrari Daytona SP3, splendida hypercar in serie limitata che è una vera gioia dei sensi.

Screen shot da video Shmee150

Come riferito in altre circostanze, i muscoli sinuosi del modello e la trama volumetrica evocano il ricordo della 330 P4 e della 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. La prima, in particolare, ha orientato il flusso estetico generale, mentre la seconda ha ispirato il trattamento dello specchio di coda. Con riferimenti così alti, l’eccellenza assoluta era un dovere. Lo imponeva anche l’appartenenza del modello alla prestigiosa Serie Icona, una famiglia esclusiva di gioielli automobilistici, aperta dalle Monza SP1 ed SP2, dove si celebra in chiave moderna lo spirito dei “cavallini rampanti” più rappresentativi del passato.

Per la Ferrari Daytona SP3 si è partiti dal telaio della Ferrari LaFerrari Aperta, ma il look è completamente diverso. Qui inoltre manca la propulsione ibrida. Per noi endotermici questo è un altro punto a suo favore. La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri, in grado di sviluppare 840 cavalli di potenza massima, con musicalità meccaniche da antologia. Questo cuore meccanico è un capolavoro assoluto. L’UNESCO dovrebbe tutelarlo.

Grazie al suo apporto, scaturiscono emozioni uniche ed inebrianti, solo in minima parte illustrate dalle cifre prestazionali, che riporto per dovere di cronaca. La Ferrari Daytona SP3 accelera da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La velocità massima si spinge oltre i 340 km/h. A voi i fotogrammi del video. Buona visione.