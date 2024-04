Nuova Lancia Ypsilon: prime immagini con carrozzeria bianca

Nuova Lancia Ypsilon è stata svelata lo scorso 14 febbraio e segna il ritorno di Lancia in Europa dopo un periodo di assenza durato diversi anni. Questa auto inoltre è il primo di tre modelli che segneranno una sorta di “Rinascimento” per la casa automobilistica piemontese dopo un periodo piuttosto buio.

Avvistato il primo esemplare della nuova Lancia Ypsilon con carrozzeria bianca

Fino ad oggi avevamo visto la nuova Lancia Ypsilon solo in colore blu. Tuttavia nelle scorse ore la pagina Facebook le nouvelle Automobiliste ha pubblicato una serie di foto dove è possibile ammirare per la prima volta in assoluto una versione della nuova generazione di Ypsilon con carrozzeria bianca. Il bianco dona sicuramente alla vettura che mostra così una veste meno elegante e più cittadina ma che risalta maggiormente le sue forme. Il blu infatti nascondeva alcuni dettagli che invece adesso con queste foto sono emersi. Ci riferiamo a cose come le due barre poste una sul fronte e una sul retro che restano di colore nero a contrasto e che quindi diventano molto più evidenti rispetto alla prima versione della vettura che abbiamo potuto ammirare.

Inoltre il bianco ci permette anche di immaginare meglio come potrebbe essere una nuova Lancia Ypsilon HF che vedremo nel corso del 2025 e che in futuro potrebbe riportare il brand anche nel mondo dei rally. Ricordiamo che lo sbarco in concessionaria di questa auto avverrà nel corso del prossimo mese di giugno. La vettura viene attualmente proposta nell’edizione limitata Cassina che parte da 40 mila euro per la versione elettrica e 28 mila euro per quella ibrida. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa auto nel corso delle prossime settimane e quando l’intera gamma sarà finalmente disponibile.