La Francia è uno dei 6 Paesi europei, oltre all’Italia, che vedranno il ritorno di Lancia nel 2024 con l’arrivo della nuova Ypsilon. La decisione di tornare in Francia è legata a tre ragioni principali: la prima è il potenziale del segmento B, la seconda è legata al modello distributivo “phygital” che sarà implementato nel 2024, in linea con le aspettative dei clienti, e infine, l’attrazione dei francesi per il design e i prodotti italiani. Lancia, infatti, è sempre stato un marchio molto popolare in Francia e molti modelli iconici italiani hanno sedotto sia attori, amanti della moda e dell’eleganza italiana, ma anche appassionati di sport motoristici.

Lancia conferma il suo ritorno sul mercato francese alla presentazione europea del concept Pu+Ra HPE presso l’Ambasciata italiana a Parigi

Ancora oggi Lancia rimane il marchio che ha vinto il maggior numero di titoli di Campione del Mondo Rally con 11 corone di cui 6 consecutive. Lancia Stratos, 037 e Delta hanno dominato i rally per più di 20 anni con molti piloti francesi tra cui Bernard Darniche, soprannominato “Monsieur Stratos”, Didier Auriol, Bruno Saby e tanti altri.

“Il ritorno del marchio in Francia è un giorno memorabile per il nostro team, per gli appassionati e per i clienti Lancia “, ha affermato Joël Verany, direttore della divisione Stellantis Premium in Francia. “ Non appena è stato annunciato il ritorno sulla scena europea, Francia compresa, abbiamo formato una squadra per lavorare e realizzare il “Rinascimento” del marchio e, soprattutto, ci siamo impegnati a fare di Lancia il marchio che incarna l’eleganza italiana. Per il lancio della nuova Ypsilon nel 2024 avremo 20 distributori e 80 punti di assistenza post vendita. Questa mobilitazione ci permette di affermare chiaramente il nostro obiettivo: la Francia sarà uno dei principali mercati europei per Lancia.”

L’arrivo di Lancia in Francia illustra il rinascimento del marchio e fa parte di una roadmap solida e ambiziosa in linea con il piano strategico “Dare Forward 2030” di Stellantis. Entro la prima metà del 2024, il marchio avrà 70 nuovi distributori in Europa in 70 grandi città europee, sono già state firmate le prime 40 lettere di intenti. La strategia prevede un modello distributivo nuovo, efficiente e innovativo, con il 50% delle vendite effettuate online e un numero selezionato di distributori con una parola d’ordine: qualità. I nuovi showroom offriranno ai clienti un’esperienza completamente immersiva, sia online che offline, ricreando un’atmosfera ‘casa lontano da casa’ attraverso materiali, colori e attenzione ai dettagli ispirati all’architettura e al design italiano.

Nell’ambito del suo piano strategico decennale, Lancia prevede di lanciare tre nuovi modelli, al ritmo di “uno ogni due anni”, a partire dalla Nuova Ypsilon nel 2024. Dal 2026 Lancia lancerà solo auto 100 per cento elettriche. Dal 2028 venderà solo auto 100% elettriche. Il piano strategico presterà grande attenzione all’eco-responsabilità, come testimonia l’utilizzo di materiali innovativi: il 50% delle superfici tattili sono materiali provenienti dallo sviluppo sostenibile.

La Lancia Pu+Ra HPE è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, una concept car 100% elettrica che rappresenta la visione del marchio in termini di design, ambiente interno, sviluppo sostenibile, elettrificazione e tecnologia semplice da usare. Si tratta di un’auto dalla carrozzeria filante per la massima efficienza, sia in termini di autonomia che di tempi di ricarica e di utilizzo.

Questa concept car incarna in pieno i principi del nuovo design Lancia, dove i volumi della vettura nascono dall’intersezione di forme geometriche elementari, come il cerchio e il triangolo, abbinati ad alcuni dettagli iconici del patrimonio. La Lancia Pu+Ra HPE presenta superfici tattili al 70% realizzate con materiali eco-responsabili che esprimono italianità, tradizione rivisitata e una sensazione di “come a casa”. Pu+Ra HPE è la prima vettura dotata del sistema multimediale SALA, che centralizza le funzioni audio, climatizzazione e illuminazione.