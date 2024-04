Fiat alla Conquista dell’America: Abarth, 600 e la Nuova Panda Pronte a Sbarcare negli USA!

Fiat attualmente vende un solo modello negli Stati Uniti: la city car 500e. La vettura ha iniziato ad essere commercializzata ad inizio anno dopo l’uscita di scena a fine 2023 della 500X. Per un lungo periodo si era ipotizzato che il marchio potesse uscire definitivamente di scena da quel mercato dove non ha mai avuo molta fortuna. E’ stato Carlos Tavares a dire che al contrario anche con Stellantis la casa torinese sarebbe stata presente in quel mercato.

Fiat potrebbe portare negli USA anche le nuove 600, Panda e le Abarth

Adesso abbiamo saputo che la Fiat 500e potrebbe non essere l’unico modello che la casa italiana proporrà in quel mercato. Infatti non è escluso in futuro l’arrivo di altre vetture a cominciare dalla nuova 600 continuando anche con la Abarth 500 e 600 e finendo addirittura con la nuova Panda che come sappiamo sarà svelata nel corso del prossimo mese di luglio. Aamir Ahmed, responsabile del marchio Fiat per il Nord America parlando con CarBuzz ha confermato che la sua azienda sta pensando seriamente di portare altre auto negli Stati Uniti oltre alla 500e.

Ahmed ha detto che innanzi tutto si sta pensando di portare negli USA anche la versione Cabrio di 500. Poi ha confermato che nei pensieri di Stellantis vi è anche quello di portare alcune auto di Abarth. In particolare si parla della 500 e della 600. A proposito della 600 anche la versione Fiat potrebbe arrivare negli Stati Uniti nei prossimi anni se le cose dovessero andare in una certa maniera. Ahmed non ha confermato né smentito l’arrivo della 600e negli Stati Uniti, ma ha detto di “restare sintonizzati per altri veicoli”.

Infine il debutto più suggestivo sarebbe quello della nuova Fiat Panda che come sappiamo sarà svelata a luglio e che rispetto al modello attuale sarà una vettura completamente diversa. Si tratta di un modello mai venduto negli Stati Uniti. Le cose potrebbero cambiare? “Tutto dipende da quanto bene farò il mio lavoro”, ha detto in maniera scherzosa Ahmed. Ricordiamo che la nuova Panda è stata definita dal CEO Francois come un’auto globale che sarà venduta in tutto il mondo. Inizialmente si pensava ad aree quali Europa, Nord Africa e Sud America ma chissà che l’auto non possa arrivare anche negli Stati Uniti. Del resto si tratterà di un crossover compatto che in versione elettrica sarà una delle auto a zero emissioni più economiche in circolazione. Dunque potrebbe essere di interesse anche per una parte dei consumatori americani.