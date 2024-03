Fiat 600e conquista il primo premio della sua carriera nel Regno Unito

Fiat 600e si è assicurata il primo riconoscimento dopo il suo lancio nel Regno Unito, vincendo il premio Best Buy dal media TotallyEV. Il riconoscimento sottolinea l’eccezionale combinazione di stile, qualità, innovazione e convenienza del nuovo modello. Con il suo prezzo di partenza competitivo, la vettura elettrica di Fiat è una scelta eccezionale per i consumatori che cercano il veicolo elettrico con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato.

La nuova Fiat 600e vince il premio Best Buy di TotallyEV

FIAT rimane in prima linea nella mobilità urbana sostenibile con l’introduzione della Fiat 600e, un’aggiunta significativa alla gamma del marchio e che annuncia il suo rientro nel segmento B del mercato automobilistico. Il nuovo modello offre stile e praticità, con l’atmosfera Dolce Vita della FIAT che combina perfettamente le migliori caratteristiche del segmento B e B-SUV.

Christopher Minasians, caporedattore di TotallyEV, ha commentato: “La Fiat 600e è un veicolo elettrico (EV) elegante e compatto, che offre un design interno pratico, è ricco di funzionalità e sistemi di assistenza alla guida, ha un bagagliaio accessibile, è comoda da guidare e ha una buona autonomia elettrica. Soprattutto ha un prezzo competitivo per un veicolo elettrico, rendendolo un’opzione interessante per i potenziali acquirenti. In effetti, è abbastanza facile consigliare la Fiat 600e rispetto alle alternative rivali e come tale riceve il premio Best Buy di TotallyEV”.

La Fiat 600, disponibile anche in formato ibrido, offre un mix avvincente di caratteristiche su misura per adattarsi sia all’uso urbano che rurale. Gli interni spaziosi possono ospitare cinque adulti, offrendo allo stesso tempo un ampio vano portaoggetti anteriore e una generosa capacità del bagagliaio di 360 litri (385 litri per le versioni ibride), per garantire comfort e praticità.

“Siamo entusiasti di ricevere il premio Best Buy da TotallyEV per la FIAT 600e, evidenziando le sue numerose qualità e l’eccezionale rapporto qualità-prezzo che offre ai clienti”, ha affermato Damien Dally, amministratore delegato di FIAT UK. “Questo riconoscimento riconosce l’impegno della nostra casa automobilistica nel fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che superano le aspettative dei consumatori.”