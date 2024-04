Jeep è il marchio in più rapida crescita nel segmento dei SUV in Brasile nel primo trimestre 2024

Arrivano ottine notizie per Jeep dal Brasile. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis nel corso del primo trimestre del 2024 è stato il brand che ha registrato la maggiore crescita della quota di mercato nel segmento dei SUV. La quota di mercato è stata del 14,3 per cento e nei primi tre mesi del 2024 sono state vendute oltre 25 mila unità. Ciò ha rappresentato una crescita di 1,4 punti percentuali rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno.

Se invece prendiamo in considerazione il solo mese di marzo concluso da pochi giorni il brand statunitense ha registrato una quota del 13,7 per cento nel segmento dei SUV con 8.907 unità immatricolate, con una quota di mercato del 5,1 per cento sul mercato totale. Leader assoluto tra i SUV di medie dimensioni, Jeep Compass conferma la prima posizione sia nella classifica del mese che nell’anno in corso. A marzo sono state vendute 3.971 unità, con una quota del 29,9 per cento tra i Suv medi, conquistando il primo posto sul podio della categoria. Nei primi tre mesi del 2024, la Compass conta già 11.600 unità vendute e una quota di mercato del 33% nella sua categoria, essendo il modello più venduto nel Paese da inizio anno.

Nel mese di marzo la Jeep Renegade ha venduto 3.881 unità, con una quota di mercato dell’8,8 per cento. Da inizio anno, la Renegade ha seguito il marchio e ha ripetuto la stessa impresa nel primo trimestre del 2024, essendo il modello che è cresciuto maggiormente in termini di quota di mercato dei B-SUV rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno. Nel primo trimestre sono state immatricolate oltre 10,4mila unità, con una quota dell’8,9 per cento, in aumento di 2,1 punti percentuali rispetto al periodo precedente.

Un altro punto forte del marchio è stato il Commander. Il modello ha immatricolato più di 3.200 veicoli nel primo trimestre dell’anno e ha guadagnato il 14,0% della quota di mercato dei SUV di grandi dimensioni. Nel mese di marzo la Commander ha venduto più di mille unità, garantendosi una quota del 14,5% nella categoria.