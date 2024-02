Jeep Compass 2025: niente più motore turbodiesel

Il lancio imminente della Jeep Compass 2025 segna un momento significativo per il marchio americano nel competitivo segmento dei SUV.

Con la fine dell’era del motore turbodiesel da 2 litri, la Compass inaugura il nuovo turbo benzina da 2 litri, derivato da quello del Ram Rampage, nelle versioni Longitude, Overland e Blackhawk. Questa transizione riflette una spinta verso motorizzazioni più efficienti e rispettose dell’ambiente, una tendenza in crescita nel mercato automobilistico globale.

Jeep Compass 2025: il nuovo restyling sarà offerto in Brasile solo con motori turbo benzina

La nuova Compass 2025 offrirà il turbo flex T 270 da 1.3 litri negli allestimenti Sport, Longitude, S e Limited, capace di erogare una potenza di 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo, mostrando l’adattabilità del brand di Stellantis ai diversi bisogni del mercato brasiliano.

Questo propulsore è abbinato a una trasmissione automatica a 6 marce, ma si ipotizza una possibile associazione della trazione 4×4 e del cambio automatico a 9 rapporti, come già visto nel Renegade.

Un aspetto rivoluzionario della nuova versione sarà l’introduzione della tecnologia Bio-Hybrid e-DCT, che posiziona il costruttore americano all’avanguardia nel settore dei SUV ibridi. Questa tecnologia, che utilizza due powertrain elettrici con tensione tra 12V e 48V, permette al veicolo di operare in modalità completamente elettrica o in combinazione con il motore endotermico, offrendo un aumento significativo sia in termini di potenza che di coppia.

Guardando al futuro, per il 2026 è previsto l’arrivo della nuova generazione della Jeep Compass, basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questo cambio di pianale suggerisce un’evoluzione significativa nelle prestazioni e nelle caratteristiche dello Sport Utility Vehicle, mantenendo la Compass attuale in linea e collocando il nuovo modello tra la generazione attuale e il Commander.

La Jeep Compass 2025 rappresenta una svolta significativa per il produttore americano nel mercato dei SUV, combinando tecnologie avanzate e design innovativo per soddisfare le crescenti esigenze di un pubblico sempre più attento all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Con le sue nuove dotazioni e caratteristiche, la Compass è pronta a ridefinire gli standard del suo segmento nel mercato brasiliano e a riaffermare la posizione del marchio come leader nel settore.