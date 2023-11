Jeep Commander votato come miglior SUV di grandi dimensioni nel sondaggio di Quatro Rodas

Jeep Commander è stata premiata ieri, 29 novembre, come il “Miglior SUV di grandi dimensioni” nel sondaggio “Os Eleitos”, realizzato dalla rivista Quatro Rodas. Si tratta di un importante riconoscimento da parte dei proprietari del modello, che devono dimostrare la proprietà del veicolo tramite Renavam per rispondere a un questionario che valuta 23 diverse caratteristiche della vettura,determinando i vincitori di ciascuna categoria.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per Jeep Commander: il grande SUV sta ottenendo molto successo

Un successo fin dal suo lancio in Brasile, Jeep Commander è il leader delle vendite tra i grandi SUV nel 2023, posizione raggiunta anche nel 2022. È anche il modello a 7 posti più venduto nel Paese, considerando tutti i segmenti. Sinonimo di raffinatezza e comfort, con sette posti e uno dei bagagliai più grandi della sua categoria, il modello di Jeep più grande e sofisticato sviluppato e prodotto in Brasile offre ai clienti opzioni per un motore turbo flex con trazione 4×2 o un motore turbodiesel con trazione 4×4, oltre ad un ottimo pacchetto tecnologico.

Tutti questi attributi lo distinguono tra i suoi concorrenti nel paese e gli hanno permesso di assicurarsi il primo posto nel sondaggio, una dimostrazione della soddisfazione del cliente per l’intera consegna del Commander, il modello più sofisticato del marchio prodotto in Brasile. Tra i principali elementi evidenziati dai proprietari ci sono lo spazio del bagagliaio e lo spazio interno, oltre al consumo su strada, e aspetti legati al comfort come l’ergonomia e la visibilità.

Condotta dal 2001, l’indagine comprende le 50 auto più vendute in Brasile nell’ultimo anno ed è aperta alle auto prodotte negli ultimi cinque anni. Al questionario deve rispondere il proprietario dell’auto, che dimostra la proprietà del veicolo tramite Renavam. In questo modo si garantisce che ogni persona risponderà al sondaggio una sola volta e che sia effettivamente il proprietario del veicolo valutato. Dunque per Jeep Commander ancora un riconoscimento. Da quando è arrivato sul mercato il modello della casa americana sta mietendo un successo dietro l’altro.