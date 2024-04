Al Rolex Monte-Carlo Masters 2024 Maserati scende in campo con la one-off MC20 Cielo Opera d’arte

È ormai dietro l’angolo il rendez-vous con il Rolex Monte-Carlo Masters, uno dei tornei tennistici più importanti al mondo. L’evento andrà in scena dal 6 al 14 aprile, sui campi in terra rossa più prestigiosi del pianeta. Maserati sarà presente per il terzo anno consecutivo come main sponsor. La casa del “tridente”, inoltre, fornirà le auto ufficiali della manifestazione. Queste saranno messe al servizio delle star del tennis internazionale.

Si profila uno spettacolo unico, tutto da vivere. Sarà presente anche il nostro Jannik Sinner, insieme agli altri big della specialità. Cresce l’attesa per un appuntamento di grandissimo rilievo, pronto a richiamare l’interesse del pubblico internazionale. Il torneo, che prenderà forma nella suggestiva cornice del Principato di Monaco, promette uno spettacolo unico, coi veri fuoriclasse del ranking.

Maserati, anche quest’anno, ha dciso di essere della partita. Una flotta di modelli (Grecale, Levante, Ghibli e Quattroporte) sarà di supporto agli spostamenti dei campioni tra un match e l’altro. Anche gli ospiti aziendali potranno giovarsi dello stesso servizio di transfer. A loro verrà offerta la possibilità di effettuare dei test drive con le varie MC20, MC20 Cielo, GranTurismo e Grecale. Il tutto condito da atmosfere glamour speciali come solo il regno dei Grimaldi sa dare.

Foto Maserati

Due modelli del marchio modenese saranno inoltre esposti in forma statica all’interno del Monaco Country Club. Il Rolex Monte-Carlo Masters è stato scelto da Maserati per mostrare due auto speciali della sua gamma. Nell’area del VIP Village ci sarà una MC20 Cielo Opera d’arte a catturare tutti gli sguardi, per questa sua prima uscita ufficiale davanti a un pubblico.

La vettura, autentico capolavoro marciante realizzato su richiesta specifica di un cliente, è una creazione one-off ispirata all’astrattismo. Nata nell’ambito del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, è una prova di estro ed esclusività. La sua carrozzeria è stata interpretata come una tela, dove esercitare delle pennellate, per farne un manifesto della produzione bespoke del marchio del “tridente”.

All’interno del Commercial Village ci sarà invece una nuovissima Maserati GranCabrio Trofeo, versione scoperta dell’iconica grand tourer modenese, spinta in questo caso dal motore termico 6 cilindri Nettuno. Questa vettura, di taglio raffinato, si erge ad interprete dell’italian luxury performance. Miscela comfort, stile e lusso declinato secondo la migliore tradizione sportiva.