Nuova Opel Frontera: trapelata una nuova immagine del SUV

Nuova Opel Frontera è il nome scelto per il futuro SUV della casa tedesca che prenderà il posto della Crossland nella gamma del brand tedesco del gruppo Stellantis. A proposito di questo atteso modello, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore sul web sarebbe trapelata la prima immagine senza veli del veicolo che dovrebbe debuttare nel corso del 2024.

Ecco una immagine inedita della nuova Opel Frontera

Nuova Opel Frontera era stata anticipata alcune settimane fa da alcuni teaser oscuri che avenano mostrato i primi dettagli del modello anche se queste immagini non avevano rivelato più di tanto quella che sarebbe stata la carrozzeria di questo modello. Come possiamo vedere da questa immagine il veicolo avrà un aspetto più moderno e da SUV rispetto alla Crossland. L’auto utilizzerà la piattaforma Smart Car di Stellantis già vista con la Citroen e-C3 e che in futuro sarà adottata anche dalla nuova Fiat Panda e dalla Nuova Fiat Multipla.

La nuova Opel Frontera avrà di certo una versione completamente elettrica ma sembra assai probabile la presenza in gamma di una o più versioni con motore a combustione. La nuova filosofia di design più moderna ed espressiva che caratterizzerà questa auto rispetto alla Crossland si nota in particolare sul frontale, dove spicca la presenza di un elemento nero lucido perfettamente integrato nel frontale e che comprende anche i raffinati fari Full LED, che presentano una nuova firma per le luci di marcia diurna. Il paraurti è dotato di due prese d’aria e, come potete vedere, ben si adatta ai cerchi in lega di grandi dimensioni.

La nuova Opel Frontera, che si posiziona nella gamma a metà strada tra Mokka e Grandland, presenta una nuova silhouette più familiare, mettendo in risalto l’unione del tetto e del montante posteriore. Al momento invece rimangono sconosciuti gli interni e la parte posteriore del veicolo. Si spera che presto possano trapelare altre immagini per capire ancora meglio come sarà questo atteso veicolo che dovrebbe debuttare verso metà anno. Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, Questo SUV compatto avrà una gamma di motori a benzina elettrificati con versioni a tre cilindri e 1.2 litri da 100 e 136 CV, tutti con trazione anteriore e cambio manuale e automatico a sei velocità, oltre ad una variante completamente elettrica con più di 400 chilometri.