Nuova Fiat Multipla: piacerà anche agli esteti?

Nuova Fiat Multipla sarà una delle prossime novità di Fiat. Il suo debutto infatti è previsto nel corso del prossimo anno. Si tratterà di un crossover di segmento C lungo 4,4 metri che apparterrà alla nuova famiglia Panda. Infatti questa auto esteticamente parlando sarà assai vicina nello stile alla nuova Fiat Panda che sarà presentata nel corso del prossimo mese di luglio.

La nuova Fiat Multipla sarà funzionale ma anche gradevole esteticamente

Questo significa che la nuova Fiat Multipla sarà un crossover dalle forme squadrate. Quando si parla di Multipla molti sorridono pensando allo stile poco aggraziato della celere monovolume che comunque fa parte della storia di Fiat. In realtà il nuovo modello che vedremo entro la fine del 2025, pur mantenendo alcune caratteritiche estetiche di questa famosa auto, sarà comunque un veicolo abbastanza diverso.

La nuova Fiat Multipla manterrà alcune delle qualità del vecchio modello. Infatti sarà un’auto funzionale, essenziale e dal rapporto qualità prezzo molto interessante. Inoltre sarà anche molto spaziosa al suo interno e sarà capace di ospitare fino a 6 passeggeri. Ma a quanto pare per garantire tutte queste qualità non dovrà rinunciare all’estetica.

Infatti si vocifera che la nuova Fiat Multipla possa essere un’auto piacevole anche alla vista e che da questo punto di vista fnirà per mettere d’accordo un po’ tutti. Qualche informazione in più la avremo entro la fine del 2024. Già comunque con il debutto della nuova Fiat Panda capiremo meglio come sarà questa auto che qui vi mostriamo in un celebre render di Tommaso D’Amico.

Per il momento della nuova Fiat Multipla sappiamo che sarà prodotta a Kenitra in Marocco, nascerà su piattaforma Smart Car e avrà una gamma piuttosto variegata che comprenderà versioni a benzina, ibride e anche elettriche al 100 per cento.