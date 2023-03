Fiat: esperimento sul tetto del Lingotto per capire se le auto elettriche possono piacere ai suoi clienti

Torino è la capitale dell’automobile in Italia e la sede storica della FIAT. La città e i suoi abitanti sono indissolubilmente legati all’auto, che è parte integrante della loro vita quotidiana. Per conoscere le reazioni degli automobilisti più tradizionali all’idea di un’auto elettrica la casa torinese ha scelto la “festa mondiale del papà” (19 marzo) per realizzare un interessante esperimento. Basato sulla pista sul tetto del leggendario stabilimento del Lingotto a Torino, ha “cospirato” con quattro figli per convincere i loro padri a guidare per la prima volta un’auto completamente elettrica, la nuova 500.

Dalla sensazione di guida, potenza e autonomia, al suono del motore, questo primo contatto di guida è stato una sorpresa per i tre automobilisti tradizionali. Tutte le caratteristiche di cui sopra sono preoccupazioni che accompagnano l’elettrificazione con i produttori che si concentrano sulla loro risoluzione a livello tecnico, ma anche di comunicazione. Al contrario, come previsto, i giovani piloti hanno subito abbracciato la possibilità di guidare un’auto con accelerazione immediata, silenziosità assoluta e particolare rispetto per l’ambiente.

Il luogo in cui è stato effettuato l’esperimento ha anche un valore simbolico speciale collegando il passato con il futuro. Il Lingotto, da simbolo mondiale dell’industria automobilistica, si è trasformato in un multisito di cultura ed ecologia. Il tetto che per decenni è servito da pista di prova è stato trasformato nel più grande giardino “sospeso” d’Europa. L’attuale percorso La Pista 500 porta il pubblico accanto a più di 40.000 piante di 300 specie, ma offre anche la possibilità di un test drive molto speciale con la nuova Fiat 500 su un percorso che domina a 28 metri dal suolo. Il momento più speciale per gli autisti è senza dubbio il passaggio attraverso le due curve sopraelevate ai bordi dello stabilimento, dove in passato i veicoli transitavano a velocità superiori ai 200 km/h.

Le reazioni dei guidatori di questo speciale “esperimento” ovviamente non portano a conclusioni scientifiche, ma mostrano chiaramente le preoccupazioni, ma anche il lato speranzoso della nuova era elettrificata dell’auto, che con modelli come la nuova FIAT 500 – l’auto elettrica più popolare del Gruppo Stellantis – si sta muovendo con particolare velocità in Europa.