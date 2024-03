Ferrari 275 GTB/4: all’asta un esemplare glamour

Quando un’auto davvero speciale come la Ferrari 275 GTB/4 viene messa all’asta, l’interesse dei collezionisti di tutto il mondo si fa molto forte. Un fatto naturale, visto che stiamo parlando di una delle vetture più iconiche di sempre. Lecito, quindi, aspettarsi una gara a suon di rilanci nella vendita all’incanto di RM Sotheby’s, che andrà in scena il 31 maggio-1° giugno prossimo, a Toronto (Canada).

L’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti è altamente desiderabile. Originariamente consegnato in Francia, è rimasto in quella nazione per 43 anni, in mano ad una manciata di proprietari. Poi ha cambiato aria. Si tratta della vettura con telaio numero 10427. Presenta il naso lungo ed è di una bellezza estetica disarmante.

Questa Ferrari 275 GTB/4 si presenta agli sguardi con una splendida livrea blu mezzanotte su pelle crema: un abbinamento di sublime fascino ed eleganza, in linea con lo stile del modello. Perfetta per il turismo o il divertimento in pista, l’auto emiliana ha le carte in regola per guadagnare un posto importante nella scena ai raduni e ai concorsi di eleganza più esclusivi. Al momento non si hanno indicazioni sulle stime della vigilia, ma è facile intuire che il prezzo di aggiudicazione sarà fuori dalla portata dei comuni mortali.

Ricordiamo che la Ferrari 275 GTB/4 fece il suo debutto in società al Salone dell’Auto di Parigi del 1966. Pininfarina disegnò per lei delle linee strepitose, entrate nel cuore di tutti. Le proporzioni sono chiaramente ispirate a quelle della mitica 250 GTO, ma hanno un taglio meno sinuoso e racing. Qui si è puntato sull’eleganza sportiva, con un risultato a dir poco straordinario.

Prima auto stradale del marchio ad essere dotata del V12 con quattro alberi a camme in testa, si distingue visivamente dalla sorella a due alberi a camme per il rigonfiamento presente sul cofano anteriore, molto ben inserito nel quadro espressivo generale, che valorizza ulteriormente. Questo motore da 3.3 litri di cilindrata eroga una potenza massima di 300 cavalli, che si traducono in quadro prestazionale molto incisivo, in parte testimoniato dalla punta velocistica di 270 km/h. L’azione della Ferrari 275 GTB/4 è accompagnata da un sound mozzafiato, che sa toccare le migliori corde emotive degli appassionati (e non solo). Parlare di un’opera d’arte a quattro ruote è il minimo. Qui si condensa l’eccellenza del mito di Maranello.

Foto da profilo Twitter RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s